„Dobra” wiadomość: OnePlus Z jednak nie z procesorem MediaTeka

Przez błędy przeszłości na procesorach MediaTeka ciąży piętno, którego Tajwańczycy prawdopodobnie już nigdy się nie pozbędą. Wiele osób z niezadowoleniem przyjęło więc doniesienia, że średniopółkowy OnePlus Z zostanie wyposażony w układ tej firmy. Okazuje się jednak, że OnePlus ostatecznie zdecydował się na SoC innej firmy.

MediaTek ma bardzo rozbudowane portfolio, jeśli chodzi o procesory do urządzeń mobilnych. W przeszłości trafiały one głównie do budżetowców wielkich marek, ponieważ w droższych smartfonach wykorzystywały one układy własne lub Qualcomm Snapdragon. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, choć Tajwańczykom nadal nie udało się zawojować segmentu high-end, ale za to bardzo dobrze radzą sobie w średniej półce (w tym nawet w wyższych jej częściach).

OnePlus Z jednak nie z procesorem MediaTeka

Smartfon, który początkowo nazywaliśmy OnePlus 8 Lite, podobno miał zadebiutować wraz z modelami OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro, lecz producentowi plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. OnePlus nie zrezygnował jednak z wprowadzenia na rynek OnePlusa Z, ale na jego premierę poczekamy jeszcze kilka miesięcy, aż do lipca 2020 roku.

Niemal od samego początku mówiło się, że smartfon zostanie wyposażony w procesor MediaTeka, a dokładniej Dimensity 1000. Aktualnie jest to najlepszy układ w ofercie tajwańskiej firmy, a na dodatek najwydajniejszy w swojej klasie. Wersja z literką „L” w benchmarku AnTuTu jest w stanie „wykręcić” średnio ponad 400 tysięcy punktów – jest to o kilkadziesiąt tysięcy punktów lepszy wynik niż osiągany przez Exynosa 980 czy Snapdragona 765G (w najlepszym przypadku ~325 tysięcy). Do Snapdragona 865 brakuje mu natomiast ~200 tysięcy punktów.

Informacja o zastosowaniu MediaTeka Dimensity 1000 nie musiała być więc rozczarowująca, gdyż układowi temu nie można nic zarzucić, jeśli chodzi o wydajność. Mimo wszystko wiele osób zapewne i tak ucieszy się, że OnePlus podobno nie zdecydował się na ten procesor. Jak bowiem donosi jeden z najlepiej poinformowanych informatorów z branży, OnePlus Z zostanie wyposażony we wspomnianego już Snapdragona 765G.

Osoby oczekujące możliwie jak najwyższej wydajności w średniej półce mogą być zawiedzione, ucieszą się zaś fani modyfikacji, bowiem w przypadku układów Qualcomma nie ma z nimi większych problemów. Na koniec warto jeszcze przypomnieć, że Snapdragon 765G, podobnie jak MediaTek Dimensity 1000, oferuje zintegrowany modem 5G.

Źródło: @MaxJmb