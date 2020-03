OnePlus 8 Lite z procesorem MediaTeka. Już słyszę te (bezpodstawne) narzekania

Każdy high-end OnePlusa cieszy się dużą popularnością, szczególnie że fanów tej marki nieustannie przybywa. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku średniopółkowego OnePlus X – sam producent przyznał, że ten projekt okazał się klapą (choć ubrał to w nieco ładniejsze słowa). Najbliższa przyszłość pokaże, czy podobny los spotka OnePlus 8 Lite, ponieważ wiele osób może zniechęcić do zakupu procesor MediaTeka.

OnePlus 8 Lite – specyfikacja

Smartfony marki OnePlus podbiły serca użytkowników na całym świecie nie tylko za sprawą bardzo atrakcyjnego stosunku ceny do oferowanych możliwości, ale także dlatego, że producent stosuje w nich topowe procesory Qualcomm Snapdragon, które zdaniem wielu osób są najlepszymi platformami do urządzeń mobilnych. Prawdopodobnie znajdzie się więc niemała grupa, która będzie narzekać, że na pokładzie OnePlus 8 Lite pojawi się układ MediaTeka.

W rzeczywistości taki krok niekoniecznie musi być jednak złą decyzją. Wiele wskazuje bowiem na to, że sercem tego smartfona zostanie MediaTek Dimensity 1000, który składa się z czterech rdzeni ARM Cortex-A77 2,6 GHz, czterech ARM Cortex-A55 2,0 GHz i grafiki ARM Mali-G77 MC9. Układ oferuje też zintegrowany modem 5G i obsługę WiFi 6. Całość produkowana jest z wykorzystaniem 7-nm procesu technologicznego. Jak wynika z lutowego rankingu AnTuTu, jest to najwydajniejszy SoC do smartfonów ze średniej półki, więc użytkownicy nie będą mieli powodów do narzekań odnośnie wydajności.

Według nieoficjalnych doniesień, OnePlus 8 Lite zostanie również wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz z okrągłym otworem na aparat do selfie i ekranowym czytnikiem linii papilarnych, podwójny aparat główny na panelu tylnym (choć mówi się, że może być on też potrójny) i akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego Warp Charge 30T. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 10. Do sprzedaży podobno trafią dwie konfiguracje: z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz z 8 GB RAM i 256 GB przestrzenią na pliki użytkownika.

OnePlus 8 Lite – cena, dostępność

Jak podaje serwis źródłowy, smartfon w podstawowej wersji ma kosztować w Wielkiej Brytanii 400 funtów, co jest równowartością ~1970 złotych. Dla porównania, za OnePlus 7T 8 GB/128 GB trzeba w tym kraju zapłacić 549 funtów (w Polsce aktualnie 2399 złotych). OnePlus 8 Lite trafi do sprzedaży „do lipca”, ale niewykluczone, że producent zaprezentuje go nieco wcześniej.

Źródło: 91Mobiles