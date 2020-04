Zaraz, a gdzie jest ten OnePlus 8 Lite, o którym tyle słyszeliśmy?

Nowe smartfony OnePlusa zaskoczyły kilkoma rzeczami podczas niedawnej premiery, w tym… ceną. Jeszcze nigdy flagowce tego producenta nie były tak drogie. Nic dziwnego, że niektórzy kompletnie porzucili pomysł zakupu nowego telefonu z logo jedynki zamkniętej w pudełeczku, a przynajmniej do czasu zaprezentowania tańszej opcji w postaci OnePlusa 8 Lite (lub OnePlusa Z – jak kto woli).

Kiedy ogłoszono ceny modeli OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro, wielu złapało się za głowy, mając trudności ze zrozumieniem, w jakim kierunku skręciła firma produkująca niegdyś świetne flagowce, będące w zasięgu finansowym przeciętnego konsumenta. Cóż, najwyraźniej OnePlus zamierzył zrobić wystarczającą przestrzeń cenową, dzielącą flagowce i przedstawiciela nowej, średniopółkowej serii. Jednak OnePlus 8 Lite nie został zaprezentowany podczas konferencji 14 kwietnia. Dlaczego?

Steve Hemmerstoffer (a.k.a. OnLeaks) twierdzi, że wie, dlaczego firma nie wyrobiła się z ogłoszeniem OnePlusa 8 Lite na ostatniej imprezie.

According to my sources, that model was initially planned to be unveiled along with the #OnePlus8 series during yesterday's event but has been postponed (at least to upcoming summer) due to #CoronaVirus situation…

— Steve H.McFly (@OnLeaks) April 16, 2020