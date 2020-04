Czekasz na premierę OnePlus 8 Lite (OnePlus Z)? Lepiej uzbrój się w cierpliwość

Spodziewaliśmy się, że OnePlus 8 Lite zadebiutuje wraz z modelami OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro, ale tak się ostatecznie nie stało. Nie oznacza to jednak, że producent zrezygnował z wypuszczenia na rynek tego modelu, lecz na premierę OnePlus Z klienci będą musieli dość długo poczekać.

OnePlus 8 Lite

Pierwsze doniesienia informowały, że jednym z członków serii OnePlus 8 będzie smartfon z dopiskiem „Lite”. Zapowiedź jego (jak nam się wówczas wydawało) rychłej premiery ogromnie nas zaskoczyła, ponieważ OnePlus wielokrotnie deklarował, że zamierza skupić się wyłącznie na smartfonach z najwyższej półki.

Jak to jednak mówią, tylko krowa zdania nie zmienia, więc nie możemy zarzucać producentowi kłamstwa. Najwyraźniej uznano, że nadszedł dobry moment, aby wprowadzić na rynek nie-high-endowe urządzenie i trudno się z tym nie zgodzić, patrząc na ceny topowych modeli OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro (zaczynają się one od – odpowiednio – 3299 zł i 4199 zł). Na pewno znajdą się na niego chętni, szczególnie wśród fanów marki.

OnePlus Z – kiedy premiera?

Niedawno pojawiły się sygnały, że OnePlus 8 Lite nie zadebiutuje na rynku pod taką nazwą – zamiast tego, ma być sprzedawany jako OnePlus Z. Coraz częściej pojawia się taka właśnie nazwa, więc wydaje się to bardzo prawdopodobne, szczególnie że będzie ona nawiązywała do OnePlusa X z 2015 roku. Co prawda po drodze jest jeszcze „Y”, ale niekorzystnie brzmi podczas wymawiania – litera „y” w języku angielskim wymawiana jest bowiem „łaj”, co można by odebrać jako „dlaczego oneplus”.

Nieoficjalnie mówi się, że OnePlus planował zaprezentować OnePlusa Z wraz z modelami OnePlus 8 i OnePlus 8 Lite, ale podobno przeszkodziła mu w tym pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (nie wiadomo jednak, w jaki dokładnie sposób). Producent nadal zamierza wprowadzić ten rynek na rynek, lecz – według najnowszych doniesień – zadebiutuje on (dopiero) w lipcu 2020 roku.

OnePlus Z – specyfikacja

Cały czas poruszamy się w sferze przecieków, w dodatku już nie najświeższych, więc OnePlus może wprowadzić jeszcze zmiany, skoro rynkowa premiera smartfona zaplanowana jest na tak odległy termin. Jednak według dotychczasowych, OnePlus Z zaoferuje płaski wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala i częstotliwości odświeżania 90 Hz z ekranowym czytnikiem linii papilarnych i okrągłym otworem pośrodku górnej części, procesor MediaTek Dimensity 1000 (4x ARM Cortex-A77 2,6 GHz + 4x Cortex-A55 2,0 GHz; 7 nm) z grafiką ARM Mali-G77 MC9 i zintegrowanym modemem 5G oraz 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej.

Na pokładzie OnePlus Z ma się znaleźć także podwójny aparat główny i akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego Warp Charge 30T (przez port USB-C). Smartfon od razu po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 10.

Nieoficjalnie mówi się też, że OnePlus Z ma w Wielkiej Brytanii kosztować 400 funtów (przy obecnym kursie to równowartość ~2100 złotych), podczas gdy za OnePlusa 7T trzeba w tym kraju zapłacić 549 funtów, a w Polsce 2499 złotych.

Źródło: @MaxJmb