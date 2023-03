Nowy smartfon OnePlusa kusi mocną specyfikacją. Trafi też do Polski

OnePlus zaczynał od flagowców i cały czas ma słabość do smartfonów z mocną specyfikacją. Najnowszy model w jego ofercie również może się taką pochwalić. Klienci w Polsce też będą mogli poczuć tę moc w swoich rękach.

Co oferuje smartfon OnePlus Ace 2V?

Sercem tego modelu jest ex-flagowy procesor MediaTek Dimensity 9000 o maksymalnej częstotliwości taktowania 3,05 GHz z układem graficznym Arm Mali G710 MC10 848 MHz, który produkowany jest z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego. Do tego na pokładzie jest od 12 do 16 GB RAM LPDDR5X i od 256 do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1.

OnePlus Ace 2V (źródło: OnePlus)

Na przodzie smartfona znajduje się elastyczny ekran 2.5D AMOLED (aczkolwiek nie zachodzi on na boczne krawędzie) o przekątnej 6,74 cala i rozdzielczości 2772×1240 pikseli (450 ppi) z funkcją adaptacyjnego odświeżania obrazu (120/90/60/45/40 Hz), wsparciem dla 1,07 mld kolorów oraz 100% DCI-P3 i sRGB, a także jasnością do 500 nitów (globalną; lokalna sięga nawet 1450 nitów). Producent chwali się, że ramka ma szerokość zaledwie 1,46 mm.

OnePlus Ace 2V dysponuje też całkiem niezłym zapleczem fotograficznym. Na jego tyle znajdują się trzy aparaty, w tym główny 64 Mpix (f/1.7) i 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 112°. Trzeci to zaś 2 Mpix (f/2.4) matryca do zdjęć makro. Aparatem na tyle można nagrywać wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Na przodzie umieszczono natomiast 16 Mpix (f/2.4) aparat.

Smartfon wyposażono też w wielowarstwowy system chłodzenia z grafitem i komorą parową o powierzchni 4129 mm2, fizyczny suwak do przełączania trybów pracy na bocznej krawędzi, moduł NFC, głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res Audio, flagowy wibracyjny silnik liniowy osi X, emiter podczerwieni, Bluetooth 5.3 i WiFi 6 oraz ekranowy czytnik linii papilarnych i dual SIM (2x nano SIM).

OnePlus Ace 2V (źródło: OnePlus)

Smartfon zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który można naładować z mocą 80 W przez port USB-C (pełni on jednocześnie rolę złącza słuchawkowego). OnePlus Ace 2V ma wymiary 162,6×75,1×8,15 mm i waży 191,5 grama. Jego przód pokrywa Asahi Glass, zaś tył Corning Gorilla Glass 5. generacji. Całość fabrycznie pracuje na systemie Android 13.

Cena, dostępność

W Chinach klienci dostaną do wyboru trzy wersje:

12/256 GB za 2299 juanów (równowartość ~1470 złotych),

16/256 GB za 2499 juanów (~1600 złotych),

16/512 GB za 2799 juanów (~1790 złotych).

OnePlus Ace 2V (źródło: OnePlus)

OnePlus Ace 2V zadebiutował w Chinach i tylko tam będzie dostępny, przynajmniej pod taką nazwą. Chodzą bowiem słuchy, że smartfon zostanie wprowadzony na rynek globalny (w tym do Polski) jako OnePlus Nord 3 w lipcu 2023 roku, na dodatek w tylko dwóch konfiguracjach: 8/128 GB i 16/256 GB. Naturalnie należy spodziewać się wyższej ceny niż w Chinach.