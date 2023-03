Od patrzenia na te peryferia Samsunga nabierzesz ochoty na miętowe lody

Rynek klawiatur i myszek biurowych zdominowany jest przez produkty w nudnych kolorach, takich jak czerń i biel. Eksperymentować zdaje się prawie wyłącznie Logitech, wprowadzając co jakiś czas do oferty urządzenia o nieco ciekawszej kolorystyce. Tym razem to jednak Samsung postanowił wypuścić kolorowe peryferia.

Nie ma to jak klawiatura i myszka o smaku mięty

Choć Samsung większości osób kojarzy się przede wszystkim z urządzeniami mobilnymi, telewizorami i sprzętem AGD, to w jego ofercie znaleźć można również słuchawki, kamerki internetowe czy klawiatury. Tym razem Samsung postanowił dodać do swojego portfolio nietypowy zestaw peryferiów biurowych, którego kolorystyka ma nawiązywać do popularnego deseru: lodów miętowych z małymi kawałkami czekolady.

W skład tego zestawu wchodzi pełnowymiarowa klawiatura niskoprofilowa i nieduża myszka. Oba urządzenia są bezprzewodowe, a ich przeznaczenie to niewątpliwie praca biurowa. Samsung zaznacza, że taka kolorystyka ma pozwolić klientom na lepszą personalizację swoich stanowisk dzięki żywszym barwom.

Niski profil, wysoki poziom wygody

Klawiaturę będącą częścią tego pakietu zaprojektowano tak, aby jak najlepiej przypominała te montowane w laptopach. W tym celu użyte zostały tak zwane przełączniki nożycowe, których działanie opiera się o małe gumowe kopułki osadzone na membranie oraz dwuczęściowy element przypominający wyglądem nożyce.

Palce wchodzą zaś w kontakt z prostokątnymi nakładkami, które zostały specjalnie oddzielone od siebie równymi przerwami dla zredukowania literówek. Samsung dodatkowo zaznacza, że pokryto je specjalną powłoką chroniącą przed zdzieraniem się nadruków.

Producent zapewnia, że dzięki takiej kombinacji pisanie na tym modelu jest komfortowe, a przełączniki nie męczą palców za sprawą swojej lekkości. Ponadto używanie tej klawiatury nie generuje głośnych odgłosów.

Miętowa klawiatura od Samsunga czerpie energię z dwóch baterii AAA, które są dołączone w zestawie. Z komputerem łączy się ona za pomocą adaptera 2,4 GHz, co pozwala na niskie opóźnienia i łączność bez zakłóceń do 10 metrów.

Myszka na każdą dłoń

Nie mniej ważną częścią tego zestawu jest rzecz jasna mysz komputerowa. Producent zastosował w jej przypadku symetryczny kształt, który powinien przypasować większości klientów – nawet tym leworęcznym. Ponadto urządzenie oferuje dwa przyciski główne i jedną rolkę.

Zamontowany na spodzie sensor jest optyczny i pozwala na pracę w trzech trybach (przełączanych za pomocą przycisku na spodzie) czułości: 800, 1200 i 1600 DPI. To znacznie lepszy wynik niż stałe 1000 DPI, jak w myszce z ostatnio wydanego zestawu Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Set 2.

Nowa myszka Samsunga również korzysta z radiowej łączności 2,4 GHz i łączy się z tym samym adapterem co klawiatura. Pozwala to zająć tylko jedno złącze USB-A w komputerze do podłączenia dwóch urządzeń peryferyjnych. Bateria, która ją zasila, to z kolei pojedynczy paluszek AA.

9.5 Ocena

Dostępność i cena

Opisany zestaw, który nazwany został Samsung Wireless Keyboard Mouse Mint Choco, pojawił się w koreańskim sklepie producenta. Nie widnieje przy nim jednak żadna opcja zakupu ani nawet cena. Nie wiadomo zatem, ile zestaw ten będzie kosztować, gdy już trafi oficjalnie do sprzedaży.

Jeśli zostanie on jednak dobrze wyceniony, a więc w okolicach 150 złotych, to fajnie byłoby zobaczyć go również w Polsce. Co prawda jego kolor jest trochę zbyt turkusowy jak na lody miętowe, ale niewątpliwie znalazłby on wielu fanów dzięki tej nietypowej i wywołującej u mnie chęć na deser kolorystyce.

Do tego kto wie, być może ten niepozorny zestaw jest początkiem nowej linii produktów Samsunga, w tym miętowych smartfonów? Co jak co, ale ja bardzo chętnie zobaczyłbym Samsunga Galaxy S23 Ultra w takich barwach.