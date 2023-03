Kia: zbierasz punkty i możesz za darmo naładować swojego elektryka. Świetny pomysł!

Kia udowodniła już, że potrafi robić naprawdę dobre samochody elektryczne. Natomiast ogłoszony program lojalnościowy powinien sprawić, że staną się one jeszcze bardziej atrakcyjne dla potencjalnych klientów.

Kia ogłasza współpracę z &Charge

Przed chwilą napisałem, że południowokoreańska firma udowodniła, że potrafi robić dobre elektryki. Oczywiście wypada teraz podać przykład takiego samochodu i przyznam, że nie musiałem daleko szukać. Model EV6, który miałem przyjemność testować, okazał się naprawdę dobrym BEV-em, zarówno pod względem oferowanej specyfikacji, jak i designu.

Teraz EV6 może być jeszcze atrakcyjniejszym wyborem, a to za sprawą ogłoszonego partnerstwa. Kia poinformowała, że wzbogaca usługę ładowania ładowania samochodów elektrycznych o rozwiązania &Charge, czyli pionierską platformę ładowania aut elektrycznych, która łączy dodatkowe usługi z zaangażowaniem klientów. Co to jednak oznacza dla właścicieli elektryków? Już wyjaśniam.

Darmowe ładowanie za zebrane punkty

Usługa &Charge umożliwia klientom zbieranie punktów (w zamian za wykorzystaną energię w przeliczeniu na kilometry), które następnie mogą wykorzystać w programie Kia Charge w celu obniżenia rachunków za ładowanie na publicznych ładowarkach. Należy tutaj wyjaśnić, że wspomniany program to rozwiązanie podobne do chociażby BMW Charging czy Mercedes me Charge. Zapewnia on dostęp do wielu publicznych ładowarek różnych operatorów z wykorzystaniem jednej karty i większą przejrzystość cenową. Dodatkowo samo ładowanie jest po prostu tańsze.

Wróćmy jednak do korzyści wynikających z partnerstwa z &Charge. Firma dodaje, że klienci gromadzą punkty nie tylko za ładowanie, ale również za dzielenie się opiniami na temat doświadczeń związanych z ładowaniem oraz dokonując zakupów online w sieci partnerów &Charge.

Właściciele samochodów elektrycznych marki Kia, dzieląc się opiniami, otrzymują nie tylko darmowe „kilometry &Charge”, które mogą wykorzystać w programie Kia Charge, ale również wspomagają funkcjonowanie publicznych stacji ładowania, umożliwiające dalszy rozwój elektromobilności. Sjoerd Knipping, wiceszef działu Marketingu i Produktu w Kia Europe

Na koniec mam dobrą wiadomość dla polskich użytkowników elektryków tej firmy. Usługa Kia &Charge jest już dostępna od grudnia 2022 roku w Austrii, Danii, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Natomiast od marca 2023 roku pojawi się również w Polsce.