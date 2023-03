Sid Meier’s Civilization VI w Xbox Game Pass!

Microsoft postanowił dorównać kroku PlayStation, które przygotowało ostatnio świetną ofertę na PS Plus. Do Xbox Game Pass w marcu zawita kilka hitów, w tym m.in. Sid Meier’s Civilization VI!

Sid Meier’s Civilization VI i inne gry w Xbox Game Pass

Microsoft bardzo mocno postarał się kwestii przygotowania swojej oferty Xbox Game Pass na marzec. Czy jest to odpowiedź na świetnie wyglądający PS Plus? Miejmy nadzieję, że tak i poprzeczka z obu stron będzie regularnie podnoszona – w końcu skorzystają na tym gracze. Osoby posiadające Game Passa będą mogły w marcu ograć m.in. Sid Meier’s Civilization VI!

Popularna „Civka” trafi do usługi już 16 marca i od razu będzie dostępna na konsolach, PC oraz w chmurze. Nie wszystkie gry podzielą jej los, bo np. takie Dead Space będzie dostępne jedynie w chmurze (ale za to trafi do Game Passa już 9 marca). Z całą pewnością sama obecność Sid Meier’s Civilization VI sprawia, że warto zaopatrzyć się w usługę od Microsoftu!

Jakie inne gry trafią do Game Passa?

Warto podkreślić, że do Xbox Game Pass trafi nie tylko wspomniane Civilization VI, ale także kilka innych tytułów. W marcu gracze będą mieli w czym wybierać, ponieważ już dostępne jest Guilty Gear -Strive- (w chmurze, na konsolach i PC), a od 9 marca do tej produkcji dołączą Dead Space 2 i Dead Space 3.

Z kolei od 14 marca gracze będą mogli wypróbować Valheim (tylko na konsolach), a od 21 marca dostępna będzie ostatnia z gier, czyli Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition. O ile faktycznie takie tytuły, jak Guilty Gear czy Ni no Kuni niewiele mogą mówić graczom, tak Civilization, Dead Space czy Valheim to przecież całkiem głośne produkcje.

Warto także podkreślić, że deweloperzy Valheim zdecydowali się na wspólne serwery dla PC i konsol, więc jeśli planowałeś pograć ze znajomymi z innej platformy, to teraz będziesz miał ku temu świetną okazję.