Samsung wprowadził wysokie odświeżanie do monitorów 4K

Nie jest tajemnicą, że wyższe odświeżanie w monitorach najczęściej trafia do paneli pracujących w niższych rozdzielczościach. Sprzęt cały czas ewoluuje, a komponenty są w stanie zapewnić wyższą wydajność w grach komputerowych, nawet w rozdziałkach z większą liczbą pikseli. Samsung zaanonsował właśnie monitor Odyssey Neo G8, który jest pierwszym na świecie monitorem 4K z wysoką częstotliwością odświeżania.

Samsung Odyssey Neo G8 pierwszym na świecie monitorem 4K z obsługą 240 Hz

Obecnie dostępne na rynku monitory, ze względu na ograniczenia ze strony przepustowości standardów HDMI i DisplayPort, cechują się niższą rozdzielczością przy wyższej częstotliwości ekranu. Panele Full HD połączone z 144 Hz są dziś naprawdę powszechne, a producenci wprowadzają do sprzedaży monitory z większymi wartościami. W przypadku urządzeń cechujących się matrycami WQHD czy 4K sytuacja jest nieco inna – kabel DP jest w stanie zapewnić odpowiednio 240 Hz oraz 120 Hz.

Samsung jest pierwszą firmą, która ma w swojej ofercie monitor 4K z odświeżaniem wyższym niż 120 Hz. Nowy Odyssey Neo G8 ma na pokładzie zakrzywioną, 32-calową matrycę wykonaną w technologii VA z podświetleniem Mini LED. Propozycja Samsunga wyróżnia się wysokim kontrastem statycznym, a także jasnością na poziomie 2000 nitów – jak na matrycę typu VA, to naprawdę dużo.

No dobra, ale dlaczego wcześniej nikt nie wprowadził monitora 4K 240 Hz? Odpowiedź jest prosta – topowe standardy HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4 wspierają maksymalną rozdzielczość 4K przy 120 Hz. Aby osiągnąć takie wyniki, Samsung będzie musiał wyposażyć Odyssey Neo G8 w DP 2.0 (o przepustowości 80 Gb/s) i byłoby to rozwiązanie bez straty jakości. Problemem mogą okazać się obecne karty graficzne z serii Radeon RX 6000, a także GeForce RTX 3000, którym brakuje tego typu złącza – mają zintegrowany jedynie Display Port 1.4.

Samsung Odyssey Neo G8 (źródło: Samsung)

Drugim sposobem jest wykorzystanie technologii VESA Display Stream Compression (w skrócie DSC), niemniej jednak jest to kompresja. Nie byłoby to „klasyczne” 4K, a wprawne oko mogłoby zauważyć pewne braki w ostrości wyświetlanego obrazu. Którą technikę Samsung zastosuje w Odyssey Neo G8? Tego nie wiemy – monitor pojawi się na rynku w tym roku, na co zdecydowanie warto czekać.