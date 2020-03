Premiera musi być blisko, skoro wyciekła pełna specyfikacja OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro

OnePlus jeszcze nie poinformował, kiedy oficjalnie zaprezentuje high-endowe OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro, ale mówi się, że zamierza to zrobić już w przyszłym miesiącu. Wydaje się to więcej niż prawdopodobne, bowiem do sieci właśnie wyciekła lista najważniejszych parametrów nadchodzących nowości, a to zwykle zwiastuje rychłą premierę.

Według doniesień z lutego 2020 roku, OnePlus podobno planował zaprezentować OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro pod koniec marca lub na początku kwietnia. Mimo że producent oficjalnie tego nie potwierdził, to wydaje się kwestią kilku najbliższych dni, aż poznamy datę debiutu najnowszych high-endów tej marki, bowiem ruszył już nabór testerów, którzy dostaną je do przetestowania (później będą mogli je zatrzymać lub musieli odesłać – w zależności od uznania Chińczyków).

Specyfikacja OnePlus 8

Fani marki z niecierpliwością czekają na premierę nowych high-endów, więc prawdopodobnie ucieszą się, że jeszcze przed oficjalną prezentacją dowiedzą się, co zaoferują nadchodzące nowości. OnePlus 8 zostanie wyposażony w 6,55-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz, ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i modemem 5G Snapdragon X55, od 8 GB do 12 GB LPDDR4x RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci flash typu UFS 3.0.

Na pokładzie tego modelu znajdą się również: pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie, potrójny 48 Mpix + 16 Mpix + 2 Mpix na tyle i akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego Warp Charge 30T 30 W. OnePlus 8 ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, zielonej i „błyszczącej”.

Specyfikacja OnePlus 8 Pro

Model ten nie bez powodu będzie miał dopisek „Pro” w nazwie, bowiem zostanie wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości WQHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, od 8 GB do 12 GB LPDDR5 RAM, poczwórny aparat 48 Mpix + 48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix na tyle i akumulator o pojemności 4510 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego Warp Charge 30T, szybkiego ładowania indukcyjnego 30 W i (zaskakująco wolnego) zwrotnego ładowania bezprzewodowego 3 W. Wisienką na torcie będzie pyło- i wodoszczelna obudowa z certyfikatem IP68 w kolorze zielonym, niebieskim lub czarnym.

Oprócz tego, podobnie jak w przypadku OnePlus 8, na liście parametrów OnePlus 8 Pro znajdą się także ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i modemem 5G Snapdragon X55, aparat o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo oraz od 128 GB do 256 GB pamięci flash typu UFS 3.0.

Źródło: @ishanagarwal24

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!