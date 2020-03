OnePlus 8: znamy datę premiery!

Pierwsze dwa kwartały nowego roku to, co do zasady, czas, w którym najważniejsi producenci prezentują swoje flagowe smartfony. Karty na stół wyłożyli już, między innymi, Samsung, Oppo i Sony, a Huawei zrobi to 26 marca. Niewiadomą pozostawał termin prezentacji nowości od OnePlus. Spekulowano jedynie, że stanie się to w pierwszej połowie roku. Teraz poznaliśmy konkretną datę, kiedy światło dzienne ujrzą dwie albo trzy nowości chińskiej marki.

Prezentacja już niedługo

Spekulacje dotyczące odświeżenia oferty OnePlusa trwają już od kilku miesięcy. Poza jej ostatecznym terminem, analitycy i dziennikarze zastanawiają się, czy producent zdecyduje się zaprezentować, jak w roku ubiegłym, dwa smartfony czy pojawi się trzecia, nieco odchudzona, ale za to znacznie przystępniej wyceniona wersja. W tym zakresie nic się nie mamy żadnych nowych informacji, wiemy jedynie, że prezentacja odbędzie się 15 kwietnia, czyli za niemal równy miesiąc.

Taki będzie OnePlus 8

Z grafiki zapowiadającej wydarzenie, na którym nowe OnePlusy zostaną po raz pierwszy pokazane publiczności, wiemy jedynie, że producent zdecydował o niekontynuowaniu stosowania przedniej kamerki wysuwanej z obudowy. W jej miejsce pojawi się rozwiązanie obecnie najpopularniejsze – niewielki otwór w ekranie, zlokalizowany po jego lewej stronie.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że OnePlus 8 będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650 i modemem 5G, ekran o przekątnej 6,5 cali w technologii AMOLED (częstotliwość odświeżania: 120 Hz), aparat główny z trzema obiektywami, szybką pamięć UFS 3.0 oraz szybkie ładowanie Warp Charge 30T.

OnePlus 8 Pro

Podobnie jak w 2019 roku, obok wersji podstawowej pojawi się wersja Pro, która będzie się różnić zastosowaniem nieco większego ekranu (6,65 cala zamiast 6,5), aparatem złożonym z czterech obiektywów i sensora ToF oraz, na co praktycznie wszyscy miłośnicy marki czekali, szybkim ładowaniem bezprzewodowym.

Co z zabójcą flagowców?

Prezentując pierwsze OnePlusy, firma nazywała je zabójcami flagowców. 2020 rok będzie kolejnym, w którym zapewne zamiast urządzenia, które ma oferować flagowe możliwości w znacznie niższej cenie, otrzymamy flagowce w pełnym tego słowa znaczeniu, w których flagowe będzie i wyposażenie, i cena.

Istnieją jednak pogłoski, że wraz z większymi braćmi, powstanie trzecia wersja – OnePlus 8 Lite, która ma kontynuować tradycję swoich poprzedników. Jak mówią przecieki, tańszy OnePlus dostanie ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz i procesor MediaTek Teana 1000. Modemu 5G w wersji Lite najprawdopodobniej zabraknie.

Premiera OnePlusów 8 już za miesiąc. Przez ten czas z pewnością media branżowe obiegnie co najmniej kilka pogłosek na ich temat. Nie ma się czemu dziwić, wszak przez kilka lat istnienia firmie udało się zaskarbić sobie wierne grono użytkowników. Fani OnePlusa, którzy w tym roku planują wymienić smartfony, mogą powoli zaczynać gromadzić niezbędne fundusze.

Źródło: Gizchina