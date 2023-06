Wygoda i bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki. Oto biometryczna karta płatnicza firmy Samsung

Wprowadzenie kart płatniczych na zawsze odmieniło sposób, w jaki dokonujemy płatności. Są one wręcz nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. I choć wydawałoby się, że to „tylko plastik”, to różne firmy – w tym Samsung – starają się sprawić, aby korzystanie z nich było jeszcze wygodniejsze i jednocześnie bezpieczniejsze.

Samsung, producent znany głównie z urządzeń Galaxy oraz RTV i AGD, pokazał światu kartę płatniczą, której zabezpieczenia oparte są na biometrycznym skanerze linii papilarnych zamiast tradycyjnym kodzie PIN. Firma chce tym krokiem przyczynić się do rozwoju kart płatniczych. Koreańczycy już w zeszłym roku zaprezentowali układ scalony, dedykowany plastikom, a teraz udostępnili więcej informacji na temat tej technologii.

Źródło: Samsung

Czy to koniec klasycznych metod zbliżeniowych?

Tradycyjne metody uwierzytelniania, takie jak wprowadzanie kodu PIN, mogą wyprzeć bardziej zaawansowane technologie. Biometryczna karta płatnicza umożliwia jej posiadaczom autoryzowanie płatności za pomocą odcisku palca. Eliminuje to konieczność wpisywania kodu PIN, a ponadto zwiększa bezpieczeństwo środków – nie ma opcji, że ktoś podejrzy kod PIN i po kradzieży karty użyje jej do zakupów.

Aby dokonać płatności, posiadacz karty musi przyłożyć lub włożyć kartę biometryczną do standardowego terminala, umieszczając palec na wbudowanym czytniku linii papilarnych. Karta biometryczna natychmiast weryfikuje tożsamość użytkownika. Do zaprezentowanego przez Samsunga skanera można dodać do 3 różnych szablonów (odcisków). Według deklaracji Koreańczyków, nie da się go w żaden sposób oszukać.

Biometryczne karty płatnicze mogą być również bardzo pomocne dla osób z niepełnosprawnościami, które często mogą mieć trudności z tradycyjnymi metodami płatności. Biometryczne uwierzytelnianie odcisków palców może znacząco ułatwić im korzystanie z kart płatniczych, oferując prosty, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania transakcji.

Rozwiązanie płatnicze firmy Samsung ma potencjał, aby przełamać standardy branżowe i otworzyć nowe możliwości na rynku. Gwanbon Koo, Wiceprezes Zespołu Rozwoju Produktów Security & Power, podkreśla, że zaprezentowane rozwiązanie stawia firmę w czołówce rynku płatności zbliżeniowych nowej generacji. Firma Samsung ma nadzieję przyczynić się do rozwoju rynku biometrycznych kart płatniczych, oferując użytkownikom zupełnie nowe doświadczenie płatności.

7.8 Ocena

Samsung rozwiewa obawy

Jeśli chodzi o obawy związane z bezpieczeństwem danych, producent zapewnia, że skan linii papilarnych nie opuszcza karty i nie jest nigdzie przekazywany. Całkowite pozbycie się ryzyka wycieku danych jest niezwykle trudne, jednak odnoszę wrażenie, że w przypadku biometrycznych kart nie ma się o co martwić. Niemniej, wszystko zweryfikuje czas.

Biometryczna karta firmy Samsung zdobyła nagrodę CES 2023 Best of Innovation Awards w kategorii cyberbezpieczeństwo i prywatność osobista. Ta prestiżowa nagroda odznacza koreańską firmę na tle konkurencji i pokazuje jej innowacyjne podejście. Ponadto Koreańczycy podkreślają, że udało im się znaleźć rozwiązanie pozwalające obniżyć koszty bez poświęcania funkcjonalności, co wskazuje, że jego implementacja nie powinna być droga (co jest istotne dla banków).

Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości Wasza karta biometryczna będzie miała właśnie ten chip Samsunga. Banki bowiem coraz chętniej sięgają po tego typu rozwiązanie – na przykład Bank Pocztowy.