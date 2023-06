Tak Izera zawalczy o klientów. Podobnej strategii nie widuje się często

Elektryczne samochody to temat, o którym często się obecnie mówi. W Polsce również mamy okazję śledzić dynamiczny rozwój tego segmentu, a jedną z rynkowych inicjatyw jest samochód marki Izera. Producent tego modelu chce zdobyć rynek samochodów elektrycznych, wykorzystując niecodzienne podejście do sprzedaży i strategię marketingową.

Sprzedaż samochodu Izera w nietypowym wydaniu

Firma Electromobility Polska nie zamierza sprzedawać samochodu Izera poprzez tradycyjną sieć dealerską. Zamiast tego planuje wykorzystać do tego inny kanał – sprzedaż bezpośrednią przez internet.

Oczywiście wiemy, że większość klientów będzie chciała mieć kontakt fizyczny z produktem zanim podejmie decyzję o zakupie, więc chcemy postawić na pop-up store’y, które będą migrować pomiędzy miastami i umożliwiać kontakt z technologią potencjalnym klientom. Informuje Piotr Zaremba, prezes zarządu Electromobility Polska

Ponadto Izera ma być wystawiana i prezentowana w miejscach, gdzie przewija się wiele osób, na przykład w galeriach handlowych. Ta innowacyjna strategia marketingowa ma na celu stworzenie unikalnego doświadczenia zakupowego, które nie tylko zapewni klientom możliwość bliższego zapoznania się z samochodem, ale także wzbudzi ich zainteresowanie nowatorską marką polskiego samochodu elektrycznego.

Kiedy Izera pojawi się na polskich drogach?

Electromobility Polska prowadzi intensywne działania, związane ze stworzeniem Izery. Tak prezentują się cele firmy na najbliższą przyszłość:

2024 rok – rozpoczęcie budowy fabryki w Jaworznie,

koniec 2025 roku – pierwsze egzemplarze Izery opuszczą fabrykę,

wiosna 2026 roku – samochód trafia na rynek i polskie ulice.

Elektromobility Polska, będąc pionierem produkcji polskiego samochodu elektrycznego, dąży do zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na pojazdy elektryczne, EMP planuje odegrać kluczową rolę w transformacji sektora motoryzacyjnego w Polsce.

7.8 Ocena

Jednym z kluczowych elementów strategii marketingowej jest innowacyjne podejście do sprzedaży. Zrezygnowanie z tradycyjnej sieci dealerskiej stanowi śmiały krok, który może przyciągnąć uwagę klientów i zainteresować ich unikalnym doświadczeniem zakupowym.

Zdobycie rynku samochodów elektrycznych wymaga również wsparcia infrastruktury ładowania. Firma Electromobility Polska jest świadoma tego wyzwania i działa aktywnie na rzecz rozwoju sieci ładowarek na terenie Polski. Celem jest zapewnienie dostępu do ładowania w dogodnych lokalizacjach, takich jak centra handlowe, parkingi publiczne i miejsca użyteczności publicznej, aby korzystanie z samochodu Izera było jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze.

Ile będzie kosztowała Izera?

Izera ma również zawalczyć o serca klientów ceną, która według zapowiedzi ma być średnio o 10-15% niższa od cen bezpośredniej konkurencji. Trudno dziś stwierdzić, czy to faktycznie przekona polskich klientów do zakupu – na pewno obrana strategia może przyciągnąć uwagę klientów, a to pierwszy krok, aby nakłonić ich do zakupu Izery.