CO ZA NIESPODZIANKA! ZTE Libero Flip wchodzi na rynek. Cena Was rozwali

To nie jest pierwszy składany smartfon tej marki, bo był nim ZTE Axon M, ale jednocześnie jest to pierwszy „prawdziwy składany smartfon” chińskiej firmy. Jego premiera jest jednak ogromną niespodzianką, podobnie jak cena, w którą aż trudno uwierzyć.

Niespodzianka, ale pozytywna

Zazwyczaj z dużym wyprzedzeniem dowiadujemy się, że marka X pracuje nad składanym smartfonem. W tym przypadku nic jednak nie wiedzieliśmy o istnieniu Libero Flip aż do jego oficjalnej premiery w Japonii. Model ten może cieszyć się dużym zainteresowaniem klientów, ponieważ ma formę clamshell, która – jak pokazuje przykład Galaxy Z Flipów – bardzo dobrze się sprzedaje.

źródło: Y! mobile

Libero Flip wygląda jednak znajomo, gdyż przypomina TECNO Phantom Flip. Podobnie jak on, ma okrągły ekran otoczony pierścieniem z dwoma aparatami (50 Mpix + 2 Mpix do pomiaru głębi). Wyświetlacz zewnętrzny ma średnicę 1,43 cala oraz rozdzielczość 466×466 pikseli i oprócz wyświetlania powiadomień oferuje możliwość korzystania z wybranych funkcji urządzenia, m.in. wywoływanie spustu migawki aparatu i sterowanie odtwarzaczem muzyki, a także uruchomienie stopera, minutnika czy dyktafonu.

Wewnątrz znajduje się 6,9-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ 2790×1188 pikseli i 16 Mpix aparat. Producent informuje, że górną część klapki można odchylić pod wieloma kątami – od 60 do nawet 110°. Jednostką centralną Libero Flip jest natomiast układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (z modemem 5G), który współpracuje z 6 GB RAM.

Pamięć wbudowana ma z kolei pojemność 128 GB, a akumulator 4310 mAh (można go ładować z mocą 33 W, do 100% w 73 minuty). Ponadto specyfikacja tego modelu obejmuje m.in. Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, eSIM, czytnik linii papilarnych, port USB-C, certyfikat IP42 i system operacyjny Android 13. Całość ma wymiary 170x76x7,3 mm (po rozłożeniu) i 88x76x15,5 mm (po złożeniu) oraz waży 241 gramów.

Cena ZTE Libero Flip

ZTE Libero Flip będzie dostępny w ofercie japońskiego operatora Y! mobile, który informuje, że klienci dostaną możliwość kupienia go już za 39800 jenów, co jest równowartością zaledwie ~1070 złotych. Regularna cena ma zaś wynosić 63000 jenów (~1700 złotych), co także brzmi niewiarygodnie (a jednak to prawda).