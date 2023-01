Nowy Xiaomi to prawdziwy smartfon „za drobne”

Kiedyś smartfon Xiaomi był synonimem taniego smartfona, ale już od dłuższego czasu firma usilnie stara się odkleić od siebie łatkę producenta tanizny, wprowadzając na rynek coraz więcej coraz droższych modeli. Jednocześnie jednak nie zaniedbuje klientów, szukających bardziej przystępnego cenowo urządzenia. Ta nowość jest skierowana właśnie do nich.

Co oferuje nowy smartfon Xiaomi – Redmi 12C?

Mimo że to budżetowiec, producent wymienia kilka jego najmocniejszych stron. Na ich czele są aparaty – na przodzie umieszczono jeden, o rozdzielczości 5 Mpix, zaś na tyle dwa, w tym główny z matrycą 50 Mpix. Parametrów drugiego „oczka” na panelu tylnym firma nie podaje, zatem można podejrzewać, że jest to „zapychacz” do pomiaru głębi, ponieważ smartfon oferuje m.in. tryb portretowy, a ponadto też tryb HDR i nocny. Co więcej, według zapewnień Xiaomi potrafi nawet uchwycić ostre ujęcia poruszających się obiektów.

Mocną stroną tego smartfona ma być również procesor – w jego wnętrzu znalazł się MediaTek Helio G85. I choć za niespełna pół roku będzie miał on już trzy lata na karku, to obecnie w nawet droższych modelach stosowane są starsze SoC, zatem faktycznie ten układ można zaliczyć do niewątpliwych zalet, nawet jeśli nie obsługuje on 5G.

Niestety, w przeciwieństwie do pamięci wbudowanej, ponieważ producent, zapewne w celu oszczędności, zdecydował się zamontować w tym smartfonie już trącące myszką kości eMMC 5.1, czyli bardzo wolne – można powiedzieć, że wręcz z poprzedniej epoki. Obok nich znajdują się jednak szybkie pamięci RAM LPDDR4X. Ponadto nie zabrakło slotu na kartę microSD (maksymalna obsługiwana pojemność to 512 GB).

Najnowszy smartfon Xiaomi odda swoim właścicielom do dyspozycji również wyświetlacz LCD o przekątnej 6,71 cala i rozdzielczości HD+ 1650×720 pikseli (proporcje 20,6:9), a także jasności do 500 nitów (typowa) i współczynniku kontrastu 1500:1. Oczywiście nie ma tu funkcji odświeżania obrazu z ponadstandardową częstotliwością (tj. wyższą niż 60 Hz).

Na pokładzie Redmi 12C znajdują się również m.in. czytnik linii papilarnych, dual SIM (niehybrydowy – na kartę microSD jest osobny slot) ze wsparciem dla VoLTE na obu kartach, radio FM (wymagane podpięcie słuchawek) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma też akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownik naładuje za pomocą złącza… microUSB (w zestawie producent dodaje 10 W ładowarkę).

Urządzenie fabrycznie pracuje na systemie Android z nakładką MIUI 13 i według zapewnień Xiaomi ma działać płynnie i bez opóźnień przez 36 miesięcy. Co więcej, producent podaje także, że na Redmi 12C zainstalowano ekskluzywną, zoptymalizowaną wersję MIUI, która nie wspiera kilku funkcji MIUI.

Ile kosztuje nowy smartfon Xiaomi – Redmi 12C?

Smartfon jest już dostępny w sprzedaży w ojczyźnie producenta w czterech kolorach trzech konfiguracjach pamięciowych. Klienci mogą wybrać wersję czarną, niebieską, zieloną lub fioletową. Każda z nich występuje w wariantach:

4/64 GB za 699 juanów (równowartość ~445 złotych),

4/128 GB za 799 juanów (~510 złotych),

6/128 GB za 899 juanów (~570 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji, czy ten smartfon Xiaomi będzie dostępny poza Chinami, a jeśli tak, to od kiedy i za ile.