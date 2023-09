Producent samochodów tworzy smartfon. Zainspirował się konkurencją

NIO to chiński producent samochodów, który chce spróbować swoich sił także na rynku urządzeń mobilnych. Właśnie poznaliśmy niektóre elementy specyfikacji NIO Phone oraz jego pierwsze rendery. Trzeba przyznać, że marka mocno zainspirowała się konkurencją, ponieważ niektóre elementy tego smartfona wyglądają jak niemal wyjęte z jednego z modeli OnePlus.

Ten smartfon do hybryda OnePlusa i realme?

Na samym początku skupmy się nie na specyfikacji, ale na wyglądzie tego smartfona. Jego design poznaliśmy dzięki renderom, które pojawiły się w sieci. Widać na nich, że NIO Phone cechuje sporej wielkości, kwadratowa wyspa aparatu (mieszcząca 3 obiektywy oraz diodę doświetlającą LED), która jest przysunięta do jego lewej krawędzi. Coś Wam to przypomina? Niemal identycznie ten element smartfona wygląda w modelu OnePlus 10T.

rednder NIO Phone (źródło: Gizmochina)

To jednak nie koniec podobieństw. Front smartfona nie wyróżnia się niczym specjalnym. Widoczne jest tutaj okrągłe wcięcie na aparat do selfie. Podobne zastosowane zostało w wymienionym już wyżej modelu OnePlusa. Proporcje ekranu oraz ogólna konstrukcja tego urządzenia przypominają jednak także realme GT 5.

Warto tutaj zaznaczyć, ze zarówno OnePlus, jak i realme należą do BBK Electronics. Można więc podejrzewać, że to właśnie z tym koncernem marka NIO, znana do tej pory głównie z produkcji samochodów, nawiązała współpracę w celu stworzenia swojego pierwszego smartfona i wejścia na rynek urządzeń mobilnych. Są to jednak jedynie domysły niepotwierdzone żadnymi konkretnymi informacjami bądź przesłankami.

Co zaoferuje NIO Phone?

Doniesienia pojawiające się w sieci potwierdzają, że NIO tworzy smartfon, który będzie mógł pochwalić się naprawdę wysoką wydajnością. Motorem napędowym NIO Phone zostanie prawdopodobnie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Enhanced Edition, który będzie wspierany przez 12 lub 16 GB RAM oraz 512 GB lub 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji). Portal Gizmochina dodaje, że konfiguracja 12/512 GB uzyskała w teście AnTuTu wynik 1360974 punktów.

Można się spodziewać, że wariant tego smartfona z 16 GB pamięci operacyjnej zapewni jeszcze wyższą wydajność. Przedpremierowe doniesienia wskazują także, że NIO Phone zostanie wyposażony w technologię UWB, dzięki której jego użytkownicy zyskają ulepszone funkcje zdalnego sterowania samochodami tej samej marki.

Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących choćby konfiguracji aparatów czy specyfikacji wyświetlacza. Można się ich jednak spodziewać już w najbliższych dniach, ponieważ premiera tego smartfona została zaplanowana na 21 września 2023 roku. Przedział cenowy, w którym najprawdopodobniej znajdzie się NIO Phone, wynosi od 5000 do 7000 juanów (równowartość od ~2960 złotych do ~4140 złotych).