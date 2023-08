Nowy realme GT 5 to smartfon, który nie ma „słabych” stron

Nie istnieje coś takiego jak „idealny smartfon”, jednak są modele, którym do niedoścignionego ideału brakuje niewiele. Zaprezentowany dziś realme GT 5 na taki właśnie wygląda, bowiem nie ma on „słabych” stron. To propozycja dla naprawdę wymagających użytkowników.

Specyfikacja smartfona realme GT 5 jest imponująca

W przypadku realme GT 5 producent nie poszedł na żadne kompromisy w aspekcie wydajności, ponieważ wyposażył ten smartfon w najlepsze podzespoły: procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3,2 GHz, od 12 do 24 GB RAM LPDDR5X (w ostatnim przypadku ma to pozwolić utrzymać nawet 76 aktywnych aplikacji w tle) i od 256 GB do 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0. Ponadto realme zastosowało dodatkowy, niezależny chip graficzny X7, który ma zapewnić wysoką liczbę klatek na sekundę i jakość obrazu – według deklaracji marki na poziomie konsolowym.

Jako że realme GT 5 jest w stanie dostarczyć naprawdę wysoką wydajność, producent zastosował 9-warstwowy system chłodzenia o całkowitej powierzchni chłodzenia 20827 mm2, aby smartfon nie zwolnił pod dużym obciążeniem. Przyda się on również podczas ładowania, bowiem urządzenie można ładować z mocą nawet… 240 W, aczkolwiek tylko wersję z 24 GB RAM i akumulatorem o pojemności 4600 mAh. Pozostałe z baterią 5240 mAh obsługują maksymalnie 150 W ładowanie (do 50% w 7 minut). Tutaj trzeba wspomnieć, iż realme deklaruje, że 240 W nie zniszczy akumulatora w mgnieniu oka, bo po 1600 cyklach zachowa on minimum 80% pojemności (ma to odpowiadać 4 latom użytkowania).

realme GT 5 może się pochwalić też świetnym wyświetlaczem. Ma on przekątną 6,74 cala i rozdzielczość 2772×1240 pikseli oraz zdolność do odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i natychmiastowego reagowania na dotyk z prędkością aż 2000 Hz. Do tego ekran cechuje się współczynnikiem kontrastu 5000000:1, wsparciem dla 1,07 mld kolorów i 100% palety barw DCI-P3, a także jasnością szczytową do 1400 nitów. Producent informuje również, że boczna ramka ma szerokość zaledwie 1,46 mm.

realme GT 5 (źródło: realme)

realme GT 5 odda swoim właścicielom do dyspozycji też aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.45 i obiektywem o kącie widzenia 82.3° na przodzie oraz trzy aparaty na tyle:

50 Mpix (Sony IMX890, 1/1.56″) z f/1.88, ekwiwalentem ogniskowej 24 mm, sześcioma soczewkami, kątem widzenia 84,4° i optyczną stabilizacją obrazu,

8 Mpix z f/2.2, ekwiwalentem ogniskowej 16 mm, pięcioma soczewkami i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°,

2 Mpix z f/2.4, ekwiwalentem ogniskowej 22 mm, trzema soczewkami, kątem widzenia 88,8° do zdjęć makro.

Na tyle, obok trzech ww. aparatów, znajduje się również kombinacja czterech pasków LED, które mogą świecić na 26 różnych kolorów i dopasowywać schemat migania na przykład do odtwarzanej muzyki. Dostępnych jest też pięć prędkości pulsowania.

realme GT 5 (źródło: realme)

Ponadto na pokładzie smartfona znajdują się m.in. emiter podczerwieni, moduł NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6 i WiFi 7, trójzakresowy GPS, głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos i Hi-Res Audio, dual SIM, silnik liniowy osi X i ekranowy czytnik linii papilarnych z funkcją pulsometru. realme GT 5 ma wymiary 163,13×75,38×8,9 mm i waży 205 gramów. Urządzenie ma fabrycznie wgrany system Android 13 z nakładką realme UI 4.0.

Ile kosztuje smartfon realme GT 5? (cena)

realme GT 5 jest już dostępny w Chinach w dwóch wersjach kolorystycznych i trzech konfiguracjach:

12/256 GB za 2999 juanów (równowartość ~1700 złotych),

16/512 GB za 3299 juanów (~1870 złotych),

24 GB/1 TB za 3799 juanów (~2155 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności realme GT 5 poza Chinami, ale nie będzie dla nas niespodzianką, jeśli w niedalekiej przyszłości smartfon trafi do sprzedaży w innych krajach, w tym w Polsce.