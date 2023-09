Chiński producent samochodów NIO zaprezentował swój pierwszy, wyjątkowy smartfon

NIO to chiński producent samochodów elektrycznych, który już w zeszłym roku poinformował, że chce wejść na rynek urządzeń mobilnych. Pierwszy smartfon tej firmy właśnie ujrzał światło dzienne i trzeba przyznać, że jest naprawdę wyjątkowy. Nie tylko ze względu na swoją specyfikację, ale przede wszystkim dzięki integracji z samochodami tej marki. Co NIO Phone zaoferuje swoim użytkownikom?

Specyfikacja NIO Phone. Jest na bogato

Chiński producent samochodów elektrycznych NIO już w sierpniu 2022 roku poinformował, że chce rozszerzyć swoją działalność przez dodanie do swojej oferty również urządzeń mobilnych. Wówczas CEO marki zapowiadał, że smartfon swoim designem ma nawiązywać do samochodów produkowanych przez NIO. Niedawno jednak informowaliśmy Was o tym, że bardziej może przypominać urządzenia OnePlus i realme.

Producent wyposażył NIO Phone w 6,81-calowy, zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2K, częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz i szczytowej jasności na poziomie aż 1800 nitów z obsługą HDR10+. Motorem napędowym NIO Phone jest Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który współpracuje z 12 GB lub 16 GB RAM oraz 512 GB lub 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej, w zależności od wersji.

Imponująco prezentuje się także konfiguracja aparatów tego smartfona. Na stronie producenta znajdziemy informację, że każdy z trzech 50 Mpix sensorów może służyć użytkownikom jako aparat główny. Na pokładzie znalazł się czujnik Sony IMX707 z OIS, Sony IMX766 połączony z ultraszerokokątnym obiektywem oraz teleobiektyw Sony IMX890 z 2,8x zoomem optycznym. Z kolei za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 5200 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 66 W oraz bezprzewodowe o mocy 50 W.

NIO Phone (źródło: NIO)

Sterowanie samochodem za pomocą smartfona

Przedpremierowe doniesienia wskazywały, że NIO Phone zostanie wyposażony w technologię UWB, dzięki której jego użytkownicy zyskają ulepszone funkcje zdalnego sterowania samochodami tej samej marki. W pełni się one potwierdziły, ponieważ na stronie smartfona możemy znaleźć informacje na temat aplikacji NIO-Link, która posłuży właśnie do nawiązania połączenia z samochodem.

NIO Phone (źródło: NIO)

NIO przekonuje, że pierwsze stworzone przez markę urządzenie mobilne staje się „kluczykiem do zdalnego sterowania samochodem”, który – jak czytamy – oferuje ponad 30 funkcji. Po umieszczeniu NIO Phone wewnątrz SUV-a NIO ES8 zmienia się on bowiem w ekran, za pomocą którego można sterować np. muzyką, oświetleniem czy klimatyzacją.

Istnieje także możliwość przesłania ekranu NIO Phone na ekran multimedialny samochodu. To technologia podobna do tej znanej z OPPO, gdzie to, co znajduje się aktualnie na wyświetlaczu smartfona, możemy zobaczyć na tablecie. Aplikacja NIO Link sprawia także, że jeśli podczas rozmowy wideo użytkownik wsiądzie do samochodu, to zostanie ona automatycznie przekazana na system infotainment auta.

Smartfon dostępny jest na chińskim rynku w wielu wersjach kolorystycznych, nawiązujących do kolorów nadwozia samochodów produkowanych przez NIO. Urządzenie występuje w trzech wariantach pamięciowych: 12/512 GB, 12 GB/1 TB oraz 16 GB/1 TB. Ceny w zależności od konfiguracji wynoszą od 6499 do 7499 juanów (równowartość ~3850-4450 złotych).