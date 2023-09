Dziedzictwo Surface Duo. Microsoft może pracować nad składanym telefonem z klapką

Składane urządzenia Microsoftu nie mają najlepszej prasy. Mimo to wciąż oddziałują na wyobraźnię. Co by było, gdyby w Redmond przygotowywano właśnie sprzęt w formie telefonu z klapką?

Surface Duo to był świetny pomysł

Microsoft Surface Duo pierwszej generacji został zaprezentowany pod koniec 2020 roku. Nie był to sprzęt z elastycznym ekranem, jak w serii Galaxy Z Fold Samsunga, jednak z całą pewnością był składany. W gruncie rzeczy były to dwa ekrany połączone zawiasem, przedzielone dość grubawą ramką. I chyba nie stał się taką sensacją, jak życzyłby sobie Panos Panay, stojący na czele ekipy, która projektowała urządzenie.

Surface Duo 2 (fot. Microsoft)

Druga generacja Surface Duo rozprawiała się z największymi bolączkami swojego poprzednika. Jednak wysoka cena i słaba dystrybucja nie pozwoliły urządzeniu się spopularyzować.

W obu generacjach użytkownicy chwalili jednak znakomity mechanizm rozkładania/składania ekranów. Dzięki niemu można było „wywrócić Surface Duo na lewą stronę”. Zawias nie miał praktycznie żadnych ograniczeń. Taki sam 360-stopniowy projekt widać na patencie Microsoftu, związanym z nowym urządzeniem typu „flip”.

Telefon z klapką od Microsoftu

Redakcja MSPoweruser trafiła na trop szczegółowych szkiców projektowych nowego składanego urządzenia Microsoftu. Wygląda to na telefon z klapką, wykorzystujący zalety zawiasu użytego w Surface Duo. W tym wypadku producent zamierza wykorzystać elastyczny ekran, zupełnie jak w Samsungu Galaxy Z Flip 5.

Ogromnym wyzwaniem może być jednak skonstruowanie całości w taki sposób, by ekran można było z równą łatwością złożyć do środka, jak rozłożyć „na zewnątrz”. O ile zawias swobodnie wytrzyma takie wygibasy, tak wyświetlacz może mieć z tym już większe problemy.

Oczywiście chętnie zobaczylibyśmy taki gadżet na którejś z kolejnych konferencji Microsoftu, ale osobiście uważam, że firma nie jest w tym momencie w stanie zainwestować w tak śmiałe projekty. Zwłaszcza teraz – gdy naczelny geek firmy pożegnał się z nią w przyspieszonym trybie. Smutno to mówić, ale wydaje się, że nikt nie będzie w stanie podjąć się karkołomnego projektu telefonu z klapką, skoro Panos Panay nie odpowiada już za dział sprzętowy w Redmond. Ani w ogóle za nic w Microsofcie.