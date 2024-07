Motorola Razr 50 dostępna w Polsce. Jest promocja na start

Smartfon Motorola Razr 50 dołączył do modelu z dopiskiem „Ultra” – oficjalnie można go już kupić w Polsce. Aby dodatkowo do tego zachęcić, producent przygotował promocję na start – dla tych, którzy chcą się przy okazji pozbyć swojego starego urządzenia.

Smartfon Motorola Razr 50 dotarł do polskich sklepów

Pod koniec czerwca składane smartfony Motorola Razr 50 i Razr 50 Ultra zostały oficjalnie zaprezentowane. Do sprzedaży w naszym kraju trafił jednak wówczas tylko ten drugi. Dziś sytuacja ulega zmianie, bo na polskim rynku debiutuje wreszcie podstawowy, bardziej przystępny cenowo model.

Pięćdziesiątka reprezentuje duży krok naprzód względem ubiegłorocznego modelu Motorola Razr 40. Widać to przede wszystkim w dużym, zajmującym niemal całą pokrywę wyświetlaczu zewnętrznym. To panel pOLED o przekątnej 3,6 cala, rozdzielczości 1056×1066 pikseli, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności sięgającej 1700 nitów.

fot. producenta

Główny wyświetlacz także został wykonany w technologii OLED – jego przekątna wynosi 6,9 cala, rozdzielczość to Full HD+, częstotliwość odświeżania – 120 Hz, a jasność dochodzi aż do 3000 nitów.

Sercem urządzenia jest wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300X, wspierany przez 8 GB RAM (typu LPDDR4X). Do tego producent dorzuca 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2. Akumulator o pojemności 4200 mAh można natomiast ładować przewodowo z mocą 30 W i bezprzewodowo z mocą 15 W.

Czas na kilka słów o możliwościach fotograficznych. Na zewnątrz znajdują się dwa „oczka”: główny sensor 50 Mpix (f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszeroki 13 Mpix (f/2.2). Wewnętrzna kamera 32 Mpix (f/2.4) sprawdzi się zaś podczas robienia selfie i rozmów wideo.

fot. producenta

Nowy model pozwala korzystać z sieci 5G i łączności Wi-Fi 6E, ma też wbudowane moduły Bluetooth 5.4 i NFC. Do tego został wyposażony w skaner linii papilarnych i głośniki stereo kompatybilne z formatem Dolby Atmos. Warto również wspomnieć o obsłudze eSIM i wodoszczelnej konstrukcji (IPX8).

W kontekście konstrukcji wspomnę jeszcze o trzech wersjach kolorystycznych. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy stalową, jasnoszarą i pomarańczową obudową. Dopełnieniem całości jest natomiast system Android 14, który doczeka się co najmniej 3 dużych aktualizacji.

Ile w dniu premiery kosztuje Motorola Razr 50? Cena jest atrakcyjna

Smartfon Motorola Razr 50 w Polsce został wyceniony na 3999 złotych. Możesz go kupić między innymi w sklepach Komputronik, Media Expert, RTV Eeuro AGD i x-kom, jak również bezpośrednio u operatorów: Orange, Play, Plus i T-Mobile (to linki afiliacyjne, korzystając z nich wspierasz naszą działalność. Dziękujemy!).

fot. producenta

Jeśli masz przy okazji do oddania stary telefon, możesz załapać się na program „Trade in. Trade up” i odzyskać gwarantowane 500 złotych plus kwota wyceny Twojego urządzenia. Akcja trwa do 23 lipca, a jej regulamin znajduje się na oficjalnej stronie.