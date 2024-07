Ten komputer mieści się w dłoni i waży tyle, co kostka masła

Ten komputer jest tak mały, że mieści się w dłoni. Dzięki temu prezentuje się naprawdę uroczo, a poza tym oferuje całkiem sporo. Niech Cię jednak nie zwiedzie jego nazwa – Szbox T-Box Pro to mimo wszystko sprzęt do absolutnie podstawowych zastosowań.

Komputer Szbox T-Box Pro to urocze maleństwo

Szbox T-Box Pro waży zaledwie 200 gramów i jest na tyle mały, że mieści się w dłoni. Jego wymiary wynoszą konkretnie 7,3 na 7,3 na 4,3 cm. Pomimo tego jest to pełnoprawny komputer, choć – oczywiście – gotowy wyłącznie do obsługi podstawowych zadań.

fot. producenta

Nie ma co liczyć na zabójczą wydajność, choć procesor Intel N100 z rodziny Alder Lake to i tak całkiem niezła jednostka do takich małych urządzeń. Ma cztery rdzenie, cechuje się częstotliwością taktowania sięgającą 3,4 GHz i jest wyposażona w zintegrowany układ graficzny Intel UHD 750 MHz.

W dodatku procesorowi towarzyszy 12 GB RAM w formacie LPDDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Jeśli zaś chodzi o pamięć masową, to T-Box został wyposażony w gniazdo M.2 2242 SSD, a maksymalna pojemność nośnika wynosi 2 TB. Z kolei o zarządzanie temperaturą dba rurka cieplna (heat pipe).

fot. producenta

Do dyspozycji użytkownika oddano także pięć portów USB (1x USB-C, 2x USB 3.2 i 2x USB 2.0), wyjście HDMI, gniazdo mini jack oraz dwa gigabitowe złącza Ethernet (LAN). Do połączenia z internetem można również wykorzystać dwuzakresowe Wi-Fi. Jest też Bluetooth.

Naprawdę tani Mini PC. Ile kosztuje?

Ten Mini PC ma już swoją rynkową premierę za sobą. Jest dostępny do kupienia na platformie AliExpress, oferującej dodatkowo darmową dostawę do Polski. Do wyboru jest sześć wariantów, których ceny rozpoczynają się od niewiele ponad 700 złotych. Konkretnie wygląda to następująco:

bez SSD: ~719 złotych,

z SSD 128 GB: ~792 złote,

z SSD 256 GB: ~833 złote,

z SSD 512 GB: ~913 złotych,

z SSD 1 TB: ~1026 złotych,

z SSD 2 TB: ~1341 złotych.

Cena zatem bez wątpienia należy do atutów tego urządzenia. Ciekawi mnie, jak wypada ono w rzeczywistości.