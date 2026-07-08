Nowy smartfon Motorola. To średniak z dużą baterią

Rodzina średniopółkowych smartfonów Motorola wzbogaciła się o kolejny model. Moto G77 Power nie może pochwalić się imponującą specyfikacją, ale jeden element może napędzić zainteresowanie – chodzi o akumulator.
Jaki jest smartfon Motorola Moto G77 Power?
Pomimo podobnej nazwy tylko niewielka część specyfikacji nowego modelu pokrywa się z tym, co oferuje smartfon Motorola Moto G77, który w Polsce zadebiutował w kwietniu 2026 roku. Ma na przykład ten sam, średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 6400, ale współpracuje z nim maksymalnie 8 GB RAM i 128 GB na pliki, a model bez żadnego dopisku oferował w tym kontekście nieco więcej.
Jeden i drugi smartfon dysponuje wyświetlaczem o częstotliwości odświeżania 120 Hz, ale Moto G77 Power cechuje się panelem LCD o przekątnej 6,72 cala (a nie ekranem AMOLED w rozmiarze 6,78 cala). Z przodu oba modele mają kamerkę 32 Mpix, a z tyłu po ultraszerokokątnym module 8 Mpix, ale główny aparat w Moto G77 ma 108 Mpix i obiektyw o przysłonie f/1.7, a w Moto G77 Power – 50 Mpix (f/1.8). Jakość zdjęć wcale jednak nie musi być gorsza, bo mówimy tu o przyzwoitym sensorze Sony Lytia 600.
Oczywiście, kluczową różnicą pomiędzy tą dwójką jest akumulator. Motorola Moto G77 Power dysponuje ogniwem o pojemności 7000 mAh, a nie tylko 5200 mAh. Może się to przełożyć nawet na cały dodatkowy dzień działania. I tylko szkoda, że równocześnie nie wzrosła maksymalna moc ładowania, nadal wynosząca jedynie 30 W.
Specyfikację uzupełniają: system Android 16 (z obietnicą zaledwie jednej aktualizacji), czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania, głośniki stereo i gniazdo mini jack oraz konstrukcja o grubości 8,89 mm, cechująca się pyło- i wodoodpornością w klasie IP64. Podsumujmy…
Specyfikacja Motorola Moto G77 Power vs Moto G77 – porównanie:
|Motorola Moto G77 Power
|Motorola Moto G77
|Wyświetlacz
|6,72 cala,
LCD,
1,5K,
120 Hz,
Corning Gorilla Glass 7i
|6,78 cala,
AMOLED,
1,5K,
120 Hz,
Corning Gorilla Glass 7i
|Procesor
|MediaTek Dimensity 6400
(6 nm; do 2,5 GHz)
|MediaTek Dimensity 6400
(6 nm; do 2,5 GHz)
|Pamięć
|8 GB RAM;
128 GB na pliki
|8/12 GB RAM;
256/512 GB na pliki
|Aparaty z tyłu
|50 Mpix (f/1.8);
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|108 Mpix (f/1.7);
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|Aparat z przodu
|32 Mpix (f/2.2)
|32 Mpix (f/2.2)
|Akumulator
|7000 mAh,
ładowanie do 30 W
|5200 mAh,
ładowanie do 30 W
|Łączność
|5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.4, NFC
|Głośniki
|Stereo z Dolby Atmos
|Stereo z Dolby Atmos
|Wymiary
|166,2×76,5×8,89 mm
|167,2×77,4×7,33 mm
|Waga
|215 gramów
|182 gramy
|Odporność
|IP64
|IP64
Ile kosztuje smartfon Motorola Moto G77 Power?
Jak na razie smartfon jest dostępny wyłącznie w Indiach, gdzie jego cena wynosi 25999 rupii, czyli równowartość ~1030 złotych. Jeśli dotrze do Polski, najpewniej będzie nieco droższy – ceny Moto G77 rozpoczynają się bowiem od 1599 złotych.
Na koniec dodam jeszcze, że producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: ciemnoszarą (Pantone Impenetrable), granatową (Pantone Nautical Blue) i czerwono-różową (Pantone Fuchsia Red).