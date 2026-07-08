Nowy smartfon Motorola. To średniak z dużą baterią

Rodzina średniopółkowych smartfonów Motorola wzbogaciła się o kolejny model. Moto G77 Power nie może pochwalić się imponującą specyfikacją, ale jeden element może napędzić zainteresowanie – chodzi o akumulator.

Jaki jest smartfon Motorola Moto G77 Power?

Pomimo podobnej nazwy tylko niewielka część specyfikacji nowego modelu pokrywa się z tym, co oferuje smartfon Motorola Moto G77, który w Polsce zadebiutował w kwietniu 2026 roku. Ma na przykład ten sam, średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 6400, ale współpracuje z nim maksymalnie 8 GB RAM i 128 GB na pliki, a model bez żadnego dopisku oferował w tym kontekście nieco więcej.

Jeden i drugi smartfon dysponuje wyświetlaczem o częstotliwości odświeżania 120 Hz, ale Moto G77 Power cechuje się panelem LCD o przekątnej 6,72 cala (a nie ekranem AMOLED w rozmiarze 6,78 cala). Z przodu oba modele mają kamerkę 32 Mpix, a z tyłu po ultraszerokokątnym module 8 Mpix, ale główny aparat w Moto G77 ma 108 Mpix i obiektyw o przysłonie f/1.7, a w Moto G77 Power – 50 Mpix (f/1.8). Jakość zdjęć wcale jednak nie musi być gorsza, bo mówimy tu o przyzwoitym sensorze Sony Lytia 600.

Motorola Moto G77 Power (źródło: Motorola)

Oczywiście, kluczową różnicą pomiędzy tą dwójką jest akumulator. Motorola Moto G77 Power dysponuje ogniwem o pojemności 7000 mAh, a nie tylko 5200 mAh. Może się to przełożyć nawet na cały dodatkowy dzień działania. I tylko szkoda, że równocześnie nie wzrosła maksymalna moc ładowania, nadal wynosząca jedynie 30 W.

Specyfikację uzupełniają: system Android 16 (z obietnicą zaledwie jednej aktualizacji), czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania, głośniki stereo i gniazdo mini jack oraz konstrukcja o grubości 8,89 mm, cechująca się pyło- i wodoodpornością w klasie IP64. Podsumujmy…

Specyfikacja Motorola Moto G77 Power vs Moto G77 – porównanie:

Motorola Moto G77 Power Motorola Moto G77 Wyświetlacz 6,72 cala,

LCD,

1,5K,

120 Hz,

Corning Gorilla Glass 7i 6,78 cala,

AMOLED,

1,5K,

120 Hz,

Corning Gorilla Glass 7i Procesor MediaTek Dimensity 6400

(6 nm; do 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 6400

(6 nm; do 2,5 GHz) Pamięć 8 GB RAM;

128 GB na pliki 8/12 GB RAM;

256/512 GB na pliki Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8);

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 108 Mpix (f/1.7);

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 30 W 5200 mAh,

ładowanie do 30 W Łączność 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, NFC Głośniki Stereo z Dolby Atmos Stereo z Dolby Atmos Wymiary 166,2×76,5×8,89 mm 167,2×77,4×7,33 mm Waga 215 gramów 182 gramy Odporność IP64 IP64

Ile kosztuje smartfon Motorola Moto G77 Power?

Jak na razie smartfon jest dostępny wyłącznie w Indiach, gdzie jego cena wynosi 25999 rupii, czyli równowartość ~1030 złotych. Jeśli dotrze do Polski, najpewniej będzie nieco droższy – ceny Moto G77 rozpoczynają się bowiem od 1599 złotych.

Na koniec dodam jeszcze, że producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: ciemnoszarą (Pantone Impenetrable), granatową (Pantone Nautical Blue) i czerwono-różową (Pantone Fuchsia Red).