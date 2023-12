Orange rozbuduje sieć internetu szerokopasmowego. Twoja wieś może znaleźć się w planach

Tzw. białe plamy na mapie dostępu do internetu w Polsce to obszary, w których trudno o komfortowe korzystanie z sieci. Mogą to być miejsca, gdzie światłowód jeszcze nie dotarł, a alternatywy wobec niego są drogie lub nie ma ich w ogóle. Orange chce się nimi zająć.

Krajowy Plan Odbudowy

Projekt ten brzmi jak jakiś program urbanistyczny, ale dotyczy czegoś innego. Chodzi o zapewnienie dostępu do internetu na terenach, gdzie jest on utrudniony, a komercyjne inwestycje są nieopłacalne. W takich „białych plamach” mieszkają setki tysięcy ludzi w Polsce. W sumie wyszczególniono 250 takich obszarów, którymi mają zająć się operatorzy telekomunikacyjni i umożliwić jak najszerszy dostęp do sieci, przy zachowaniu najwyższych parametrów technicznych.

Operatorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych w takich regionach. W ten sposób Orange Polska podpisał umowy dla 20 obszarów, które obejmują teren 91 gmin. Powstała infrastruktura przysłuży się mieszkańcom blisko 1900 miejscowości, łącząc je z szybkim internetem przewodowym. Daje to w sumie potencjalnie około 110 tysięcy gospodarstw domowych i prawie 16 tysięcy przedsiębiorstw.

Orange otrzyma na ten cel prawie 500 milionów złotych, a 230 milionów wyłoży z własnych środków. To oczywiście tylko ułamek tego, co firma zainwestowała w ciągu ostatnich lat w Polsce. Przez ostatnie 5 lat wydano na podobne cele 10 miliardów złotych. Same inwestycje światłowodowe Orange Polska i spółki Światłowód Inwestycje, której operator jest współudziałowcem, zamykające się w widełkach lat 2021-2025, mają wynieść w sumie ok. 4,6 mld złotych.

Które województwa skorzystają z inwestycji?

Wśród województw, które skorzystają na nowych umowach z Orange Polska w ramach Krajowego Programu Odbudowy, znajdują się:

warmińsko-mazurskie,

pomorskie,

zachodniopomorskie,

mazowieckie,

kujawsko-pomorskie,

lubuskie,

wielkopolskie,

małopolskie,

łódzkie,

dolnośląskie.

Na terenie tych województw inwestycji będą dokonywać także inne podmioty, podobnie jak w innych województwach. Dzięki dofinansowaniom dostęp do szybkiego internetu zostanie zapewniony w wielu miejscach, do których dotąd nie opłacało się „ciągnąć kabla”.

Pełne listy firm, którym udało się podpisać umowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a także kwoty dofinansowań znajdują się na publicznej stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – tutaj i tutaj.