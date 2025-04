Motorola Edge 60 Stylus oficjalnie. Co oferuje alternatywa dla Samsunga Galaxy S25 Ultra?

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra to naprawdę solidny zawodnik, nie tylko w kwestii mocy, ale też w obecności wyjątkowych funkcji, zapewnianych przez rysik. Motorola zaprezentowała właśnie nieco skromniejszą alternatywę w postaci modelu Edge 60 Stylus.

Jaki smartfon z rysikiem?

Jeżeli zaczniecie przeszukiwać internet w poszukiwaniu alternatywy dla Galaxy S25 Ultra, mam dla Was złe wieści – jedyne, co może się z nim równać w niektórych kwestiach, to modele poprzedniej generacji. Mało kto próbuje dzisiaj oferować smartfony ze wsparciem dla rysików – w różnych rankingach i listach spotkacie prawdopodobnie tylko trzy modele: Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 6 oraz Motorola Moto G Stylus 2025.

Szkopuł w tym, że Moto G Stylus to seria budżetowych urządzeń, które w kwestii wydajności Samsung zjada na śniadanie. Co więcej, są one dostępne wyłącznie w USA, więc ich dostępność na innych rynkach jest mocno ograniczona. Na początku marca 2025 roku zaczęto jednak wspominać o tym, że Motorola może zaprezentować urządzenie z serii Edge – która plasuje się półkę wyżej niż Moto G – wyposażone w rysik.

Motorola Edge 60 Stylus – specyfikacja

10 kwietnia 2025 roku Motorola Edge 60 Stylus została zaanonsowana na rynku indyjskim. Wiemy już zatem, że urządzenie otrzymało 6,67-calowy wyświetlacz POLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, który jest chroniony szkłem Gorilla Glass 3. Moc obliczeniową zapewni układ mobilny Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 wraz z 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wbudowanej UFS 2.2 z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Motorola Edge 60 Stylus (Źródło: Motorola)

Fotograficznie smartfon opiera się na trzech obiektywach – głównym z 50 Mpix matrycą Sony Lytia 700C, przysłoną f/1.8 i OIS, ultraszerokokątnym 13 Mpix z f/2.2 i funkcją makro oraz przednim aparacie z 32 Mpix sensorem. Na pokładzie znajduje się także Bluetooth 5.4, NFC, modem 5G i akumulator o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 68 W. Obudowa jest odporna na pył i wodę zgodnie z klasą IP68 oraz MIL-STD-810H i jest dostępna w dwóch kolorach Pantone – Surf the Web i Gibraltar Sea.

Co do samego rysika, Motorola nie traktuje rozwiązania po macoszemu. Wiadomo, że użytkownicy dostaną do dyspozycji takie funkcje, jak zamiana szkiców na bardziej szczegółowe obrazy, kalkulator rozpoznający pismo odręczne czy zaznacz, aby wyszukać – funkcje, które można spotkać również w Samsungu Galaxy S25 Ultra.

Oficjalna strona Motoroli Edge 60 Stylus nie pozostawia wątpliwości – to nie jest smartfon mający stanowić konkurencję dla serii Galaxy S Ultra, tylko model bliźniaczy względem Moto G Stylus, który różni się od niego SoC (Snapdragon 7s Gen 2, którego możecie też kojarzyć z Motoroli Edge 50 Fusion, zamiast Snapdragon 6 Gen 3).

Motorola Edge 60 Stylus (Źródło: Motorola)

Z jednej strony szkoda, że producent nie zdecydował się na rzucenie rękawicy Samsungowi Galaxy S25 Ultra. Z drugiej może ta strategia ma sens – najpierw Motorola będzie budować zaufanie w bardziej budżetowych widełkach cenowych i dopiero po ugruntowaniu pozycji spróbuje podgryźć Koreańczyków za kilka lat flagowym modelem. Miejmy nadzieję, że premiera Edge 60 Stylus w Europie to tylko kwestia czasu.