Nie bądź mugolem i sprawdź nowości w PlayStation Plus

Sześć gier, każda z innego gatunku – takie PlayStation Plus lubię najbardziej. Jakimi tytułami tym razem Sony rozbudowało Katalog Gier na swoje konsole?

Hogwart’s Legacy w PlayStation Plus

Wypierzcie swoje peleryny i spakujcie różdżki – kwietniowy Katalog Gier PlayStation Plus otwiera bowiem zaproszenie do najpopularniejszej Szkoły Magii i Czarodziejstwa w postaci Hogwart’s Legacy. Fanom uniwersum Harry’ego Pottera, których jakimś cudem ominęła informacja o grze, podpowiadam, że nie uświadczycie w niej kultowych bohaterów – akcja dzieje się bowiem w Hogwarcie lat 90. XIX wieku, czyli prawie sto lat przed wydarzeniami z książek.

Hogwart’s Legacy (Źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Sam tytuł to klasyczny przedstawiciel gier akcji z otwartym światem – będziecie więc eksplorować okolice akademii, pojedynkować się z innymi czarodziejami i oczywiście uczyć się zaklęć. Maciej uznał w dniu premiery, że Hogwart’s Legacy zasługuje na solidne 8+/10 – wierzę, że od tego czasu niewiele się zmieniło, zatem szukający magicznej przygody na kilkadziesiąt godzin, mogą już rezerwować miejsce na dysku.

Blue Prince w PlayStation Plus

Jeżeli ominęły Was wieści o Blue Prince, to nie dziwię się – mówimy tu o grze przygodowo-logicznej, która ma swoją premierę właśnie dzisiaj. Waszym zadaniem jest znalezienie drogi do pokoju numer 46 – jak to jednak bywa w tym gatunku, nie jest to prosta wędrówka z punktu A do B. Budynek stale zmienia swój układ i to od Was zależy, co znajdziecie po drugiej stronie drzwi. Wysokie oceny krytyków zdradzają, że możemy mieć tutaj do czynienia z łamigłówkową perełką 2025 roku, w którą po prostu trzeba zagrać.

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 w PlayStation Plus

Po udostępnieniu w Katalogu Gier w lutym 2025 roku pierwszego epizodu nowej przygody pisanej przez Dontnod, przyszedł czas na popchnięcie fabuły dalej. Lost Records: Bloom & Rage opowiada o grupie przyjaciółek zamieszkujących fikcyjne miasto Velvet Cove w Michigan. Całość rozpoczyna się w 1995 roku, kiedy kwartet postanawia zawrzeć pakt milczenia, z którym trzeba będzie skonfrontować się 27 lat później. Tych, którzy ciepło wspominają chwile spędzone z serią Life Is Strange, nie trzeba dwa razy przekonywać.

Lost Records: Bloom & Rage (Źródło: Dontnod)

Co jeszcze znajdzie się w Katalogu Gier PS+?

Listę gier dostępnych w planie PlayStation Plus Extra oraz Premium uzupełniają w kwietniu jeszcze trzy tytuły. Pierwszy to EA Sports PGA Tour, czyli wydany w 2023 roku i rozwijany od lat 90. reprezentant serii gier poświęconych golfowi. Drugi to Battlefield 1, który jako jeden z niewielu FPS-ów rzuca graczy na pola bitwy I Wojny Światowej. Listę zamyka natomiast Plate Up! – miks symulatora zarządzania restauracją i roguelike’a, w którym każda restauracja jest losowo generowana, a algorytmy dobierają jej unikalną atmosferę i klientelę.

Nowości w Katalogu Gier PlayStation Plus (Źródło: Electronic Arts Tiburon, DICE, It’s happening)

Subskrybenci najwyższego pakietu PlayStation Plus Premium będą mogli natomiast pobrać Alone in the Dark 2 – horror z 1993 roku, w którym jako znany z pierwszej części detektyw Edward Carnby musicie rozwikłać tajemnicę porwania młodej dziewczynki Grace Saunders. Drugi z tytułów – War of the Monsters – to natomiast bijatyka z ery PlayStation 2, w której będziecie okładać się po gębach jako wielkie potwory czy roboty. Produkcja otrzymała wersję HD z obsługą osiągnięć w 2015 roku.

Gry będą dostępne do pobrania od 15 kwietnia 2025 roku z wyjątkiem Blue Prince oraz EA Sports PGA Tour, które można zacząć instalować już od 10 kwietnia br.