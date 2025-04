InPost przekazał ważną informację. Albo się dostosujesz, albo się rozczarujesz

Właściciel Paczkomatów ogłosił harmonogram dostaw przed Wielkanocą. Sprawdź, do kiedy masz czas na nadanie paczek, aby dotarły przed zbliżającymi się świętami.

InPost przedstawia harmonogram dostaw przed świętami wielkanocnymi

Już wkrótce w Polsce będziemy obchodzić święta Wielkiej Nocy. Wielu z nas lubi obdarowywać prezentami swoich bliskich, a szczególnie najmłodszych członków rodziny. Często zwlekamy z zakupami i czekamy na tzw. ostatnią chwilę, ryzykując, że paczka nie dotrze na czas. Zdarza się również, że nie jesteśmy w stanie spotkać się z rodziną i przesyłamy upominki kurierem. Do kiedy trzeba taką paczkę nadać, aby dotarła do odbiorcy przed świętami?

InPost kolejny raz ogłasza daty objęte gwarancją dostawy przed świętami, tym razem przed Wielkanocą. Właściciel Paczkomatów gwarantuje, że przesyłki nadane jeszcze w Wielki Piątek trafią do odbiorcy kolejnego dnia. Finalne godziny nadania są zależne od strefy, w której zlokalizowana jest dana maszyna paczkowa:

w strefie A do godziny 16:00;

w strefie B do godziny 15:00;

w strefie C do godziny 14:00;

w strefie D do godziny 13:00.

Godziny te ustalane są w oparciu o ostatni zaplanowany odbiór przesyłek z Paczkomatów przez kuriera. Strefę, do której należy preferowana przez Ciebie maszyna, możesz łatwo sprawdzić na stronie InPostu. Wystarczy, że po przejściu w link w oknie wyszukiwarki wpiszesz kod pocztowy i klikniesz w żółty przycisk „Sprawdź”. Po kilku sekundach dowiesz się, w jakiej strefie zlokalizowany jest Twój ulubiony Paczkomat oraz do jakich godzin możesz nadawać paczki.

Gwarancja dostawy na Wielkanoc (źródło: InPost)

Właściciel Paczkomatów rozwija swoje usługi

InPost coraz intensywniej rozbudowuje i unowocześnia swoją sieć Paczkomatów, punktów odbioru i innych usług kurierskich. W zeszłym roku w Woli Bykowskiej przedsiębiorstwo uruchomiło największą i najbardziej nowoczesną sortownię w Polsce. Wzniesiony obiekt zdołał w ciągu 5 miesięcy obsłużyć ponad 100 milionów przesyłek.

Operator logistyczny w samym 2024 roku dostarczył ponad miliard paczek. Wynik ten oznacza wzrost o 22% względem poprzedniego roku. Ponadto firma zainstalowała 11,5 tysiąca nowych maszyn paczkowych, w tym kilka w szpitalach oraz uzdrowiskach. W grudniu 2024 roku InPost pochwalił się zainstalowaniem 25-tysięcznego Paczkomatu w Polsce.

To jednak nie koniec, bo przedsiębiorstwo sukcesywnie rozszerza ofertę swoich usług. Operator m.in. zachęca swoich klientów do oddawania ubrań, których nie można już wyrzucać w Polsce do kontenera na odpady zmieszane.