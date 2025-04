Motorola udoskonala smartfon z rysikiem. Moto G Stylus 2025 zaprezentowany

Smartfon z rysikiem to rozwiązanie, które obecnie spotykane jest niezwykle rzadko. Motorola jednak się nie poddaje i co roku wprowadza do sprzedaży kolejny model tego typu. Co do zaoferowania ma najnowszy Moto G Stylus 2025?

Smartfon z rysikiem powraca. Oto Motorola Moto G Stylus 2025

Sercem smartfona Moto G Stylus 2025 jest procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 – naturalny następca Snapdragona 6 Gen 1 zainstalowanego w ubiegłorocznym modelu. Towarzystwa dotrzymuje mu 8 GB RAM typu LPDDR4X, a na pliki użytkownicy otrzymują 256 GB pamięci masowej.

Jego akumulator o standardowej pojemności 5000 mAh można ładować z mocą 68 W (co stanowi duży krok naprzód) lub też bezprzewodowo z mocą 15 W. Do tego dochodzą głośniki stereo z Dolby Atmos i system Android 15, a całość wieńczy konstrukcja odporna na pył i wodę w klasie IP68.

Niezłe powinny okazać się także możliwości fotograficzne tego urządzenia. Zostało bowiem wyposażone w główny sensor Sony Lytia 700C o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątny moduł 13 Mpix (f/2.2) odpowiedzialny też za makro. Z przodu natomiast znalazł się 32 Mpix (f/2.2) aparat.

Front to jednak przede wszystkim wyświetlacz. Smartfon Motorola Moto G Stylus 2025 ma konkretnie 6,7-calowy panel pOLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz szczytowej jasności na poziomie 3000 nitów. Wszystkie te parametry brzmią naprawdę dobrze.

Skoro jesteśmy już przy ekranie, to czas na kilka słów o gwieździe tego modelu, czyli jego rysiku. Został on ulepszony względem poprzedniej generacji, przede wszystkim w kontekście reakcji (która ma być teraz ponad 6-krotnie szybsza). Zyskał też kilka nowych funkcji, takich jak błyskawiczne wyszukiwanie Circle to Search czy ożywające rysunki Sketch to Image.

Specyfikacja Motorola Moto G Stylus 2025 vs Moto G Stylus 2024

Podsumujmy sobie najważniejsze parametry nowego modelu i porównajmy je z tymi, jakimi cechował się jego poprzednik:

Moto G Stylus 2025 Moto G Stylus 2024 Wyświetlacz 6,7 cala,

pOLED,

2712×1220 pikseli,

120 Hz,

jasność do 3000 nitów 6,7 cala,

pOLED,

2400×1080 pikseli,

120 Hz,

jasność do 1200 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

(4 nm; 2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

(4 nm; 2,2 GHz) Pamięć 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 68 W

(bezprzewodowo: 15 W) 5000 mAh,

ładowanie do 30 W

(bezprzewodowo: 15 W) Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

13 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny / makro,

przód: 32 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

13 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny / makro,

przód: 32 Mpix (f/2.4) Głośniki Stereo z Dolby Atmos Stereo z Dolby Atmos System operacyjny Android 15 Android 14 Łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC Wymiary i waga 162,2×74,8×8,3 mm,

191 gramów 162,6×74,8×8,3 mm,

190 gramów Odporność IP68 nieokreślona

Ile kosztuje Moto G Stylus 2025? Cena w dolarach

Smartfon Motorola Moto G Stylus 2025 będzie dostępny w sprzedaży od 17 kwietnia, niestety wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Wiemy też, że w maju dotrze do Kanady, ale ewentualny debiut smartfona na innych kontynentach pozostaje pod znakiem zapytania i raczej nie należy na to liczyć. Jeśli zaś chodzi o cenę, to została ustalona na 399 dolarów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~1560 złotych.