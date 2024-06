Polska Motorola jest lepsza od tej amerykańskiej

W wielu przypadkach zazdrościmy Amerykanom, ale w niejednej sytuacji to oni mogą zazdrościć nam. Tak jak teraz, gdy okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych będzie sprzedawana gorsza Motorola niż w Polsce.

Motorola Edge 2024 jest podobna do Motoroli Edge 50 Fusion, ale ma gorszą specyfikację

Nowa Motka została wyposażona w 6,6-calowy wyświetlacz pOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (402 ppi) i jasności szczytowej na poziomie 1300 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz. Ekran obsługuje też 10-bitową głębię koloru i paletę barw DCI-P3 oraz oferuje próbkowanie dotyku z częstotliwością 360 Hz i ściemnianie PWM z częstotliwością 720 Hz. Przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Wyświetlacz w Edge 50 Fusion ma 6,7 cala, jasność do 1600 nitów i szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. Tak samo nasza Motka ma więcej pamięci – 12 GB RAM (LPDDR4X) i 512 GB pamięci wbudowanej (UFS 2.2), podczas gdy Edge 2024 tylko 8 GB RAM (LPDDR4X) i 256 GB pamięci wewnętrznej. W obu modelach jest natomiast taki sam procesor – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, a także akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 68 W ładowania przewodowego.

Obie Motki wyposażono również w takie same aparaty: 32 Mpix (f/2.4) na przodzie i duet 50 Mpix z OIS + 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle. Ponadto smartfony mają też ekranowy czytnik linii papilarnych, dwa mikrofony, głośniki stereo z Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, NFC, dual SIM (z eSIM), certyfikat IP68 i system Android 14.

Motorola Edge 2024 jest jednak lepsza od polskiej Edge 50 Fusion w jednym aspekcie – obsługuje ładowanie indukcyjne (o mocy 15 W), podczas gdy naszą Motkę można ładować wyłącznie przewodowo. Do tego oferuje dodatkowy klawisz, do którego można przypisać wybraną funkcję – to zdecydowanie przydatne, aczkolwiek trudno uznać za killer feature.

Quick Button w Motoroli Edge 2024 (źródło: Motorola)

Amerykanie zapłacą za gorszą Motorolę więcej niż Polacy za lepszą

Motorola Edge 2024 trafi do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych 20 czerwca 2024 roku i będzie sprzedawana za 549,99 dolarów, co jest równowartością około 2170 złotych. Motorola Edge 50 Fusion jest już dostępna w Polsce, i to w niższej cenie, bo za 1899 złotych.

Kupicie ją między innymi w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik i Sferis (to linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, dziękujemy!).