Dzięki temu klienci VeloBanku jeszcze szybciej wydadzą swoje pieniądze

VeloBank, jak każda inna instytucja finansowa, pracuje nad implementacją nowości, które mogłyby przyciągnąć nowych klientów, a obecnym ułatwić codzienne korzystanie z konta. Bank oddał właśnie w ręce użytkowników możliwość płacenia Blikiem bez konieczności podawania kodu. Jak to działa?

Blik coraz popularniejszy

Blik jest coraz chętniej wybierany przez Polaków jako metoda płatności. Świetnie obrazują to dane podane przez platformę, z których wynika, że w pierwszym kwartale 2024 roku liczba transakcji wykonywanych za pośrednictwem Blika wzrosła o niemal 40% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Liczba operacji wyniosła łącznie 518 mln, a ich wartość niemal 74 mld złotych.

W tym okresie co prawda najbardziej zwiększyła się liczba przelewów na telefon, ale użytkownicy chętnie płacą Blikiem także za zakupy w internecie. Na końcu maja 2024 roku klienci VeloBanku zyskali dostęp do płatności odroczonych Blik, dzięki którym można zapłacić za zakupione produkty w ciągu kolejnych 30 dni. Teraz dołącza do nich następna funkcja Blik, która pomoże w zakupach online.

VeloBank chce dogonić konkurencję

Nowa funkcja, która pozwoli klientom VeloBanku szybciej płacić za zakupy online, a co za tym idzie – jeszcze szybciej wydawać swoje pieniądze, jest Blik bez kodu. Wiem, że może to brzmieć nieco dziwnie, ponieważ tę formę płatności kojarzymy właśnie głównie z charakterystycznego, sześciocyfrowego kodu. Istnieje jednak możliwość zapłaty bez niego. Jak to działa?

W trakcie dokonywania płatności za zakupy online trzeba zapamiętać sklep lub przeglądarkę w aplikacji mobilnej banku. Dzięki temu podczas kolejnych zakupów wystarczy wybrać płatność Blik. Nie ma wówczas potrzeby podawania kodu. Wystarczy jedynie kliknąć „Zapłać”. Wtedy zostaniemy przeniesieni do aplikacji VeloBank, w której potwierdzamy płatność.

Bank podkreśla, że usługa jest obecnie dostępna jedynie w wybranych sklepach i wybranych przeglądarkach. Warto dodać, że taka funkcja Blika dostępna jest już dla klientów PKO BP, ING Banku Śląskiego, Banku Millennium, Santandera, Alior Banku, Banku Pekao oraz mBanku.