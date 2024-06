Navitel wprowadza do Polski nowy odkurzacz samochodowy. To może być hit!

Kurz, piasek, sierść czy okruszki w samochodzie? Z pomocą przychodzi ręczny, bezprzewodowy odkurzacz samochodowy Navitel. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży i jego cena jest całkiem przystępna.

Co oferuje Navitel CL80?

Do oferty Navitela dołącza bezprzewodowy odkurzacz CL80. Nie jest to jednak pierwszy tego typu produkt w portfolio firmy. Producent wcześniej wprowadził na rynek model CL100, który spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Wysoce prawdopodobne, że nieco tańszy CL80 będzie sprzedawał się jeszcze lepiej i możemy mieć do czynienia z niemałym hitem w tym segmencie.

Nowy odkurzacz charakteryzuje się mocą ssącą na poziomie 11 kPa w trybie wysokiej prędkości (niska prędkość zapewnia do 8 kPa), co według deklaracji producenta w zupełności wystarczy, aby z każdej powierzchni uprzątnąć kurz, piasek, sierść czy okruszki. Warto dodać, że w zestawie znajdziemy dyszę ssącą i nakładkę z włosiem, które powinny ułatwić dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Ponadto ze względu na konstrukcję, czyli brak konieczności korzystania z kabla i poręczną obudowę, wyczyszczenie chociażby szczelin w samochodzie powinno być wygodne.

Należy jeszcze wspomnieć, że omawiany odkurzacz waży zaledwie 345 gramów i podobno bardzo dobrze leży w dłoni. Firma niezbyt chętnie chwali się czasem pracy, więc pozostaje założyć, że jest on akceptowalny. Na pokładzie mamy akumulator 37 Wh, którego pełne naładowanie trwa około dwóch godzin. Odkurzacz można ładować zarówno z tradycyjnego gniazdka elektrycznego, jak i gniazdka zapalniczki samochodowej, a także z powerbanka i laptopa. CL80 wyposażony jest w gniazdo USB-C.

Po ogromnym sukcesie poprzedniego modelu odkurzacza CL100, który w czwartym kwartale 2023 roku był najlepiej sprzedającym się urządzeniem w swojej kategorii w Polsce, postanowiliśmy uzupełnić ofertę akcesoryjną o kolejny, nieco tańszy model. Navitel CL80 jest jeszcze bardziej poręczny i lżejszy od swojego poprzednika, a jego moc wytwarzana przez nowoczesny system cyklonowy pozwala dokładnie posprzątać wnętrze samochodu. Ponadto za sprawą technologii podwójnej filtracji cząsteczki zanieczyszczeń i alergeny są efektywnie przechwytywane i nie przenikają do powietrza. Tobiasz Jankowski, CEO Navitel Europe

Ile kosztuje Navitel CL80?

Odkurzacz został wyceniony na 199 złotych. Możecie go kupić w sieci RTV Euro AGD i Media Expert oraz w innych sklepach z elektroniką. Warto dodać, że w sprzedaży dostępny jest też model CL100 za 299 złotych, który również znajdziecie w RTV Euro AGD i Media Expert (to linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, dziękujemy!).