Składany smartfon Google będzie miał ekran Samsunga

Składany smartfon Google powoli nabiera kształtów. I choć od jego oficjalnej premiery wciąż dzieli nas wiele miesięcy, to już dziś poznaliśmy kolejne informacje na jego temat – wiemy, w jaki ekran i aparaty zostanie wyposażony.

Składany smartfon Google wykorzysta ekran Samsunga

Trudno powiedzieć, czy do przyszłego roku Google zmieni zdanie i w końcu zdecyduje się oficjalnie wprowadzić swoje smartfony na polski rynek. Szanse zawsze na to są, lecz jednocześnie – szczerze mówiąc – prawdopodobieństwo raczej niewielkie. Gigant z Mountain View niejednokrotnie jednak nas zaskakiwał i kto wie, może zrobi to również w tym przypadku?

Tymczasem jeszcze przed oficjalną premierą poznaliśmy kolejne informacje na temat pierwszego składaka Google. Jeszcze nie wiemy, jak będzie się nazywał, bowiem pojawia się zarówno nazwa Google Pixel Fold, jak i Google Notepad, ale wiemy, że urządzenie otrzyma ekran Samsunga.

Konkretniej mowa tu o wewnętrznym wyświetlaczu, który według przedpremierowych doniesień będzie miał rozdzielczość 1840×2208 pikseli i wymiary 123×148 mm – oznacza to, że przekątna wyniesie ~7,7 cala. Szczytowa jasność ekranu ma wynosić 1200 nitów, natomiast średnia 800 nitów.

Składany smartfon Google otrzyma zatem podobny wyświetlacz jak Samsung Galaxy Z Fold 4 (7,6″ 1812×2176 pikseli), aczkolwiek jednocześnie mówi się, że Google nie zamierza ukrywać aparatu pod/za ekranem ani wycinać na niego żadnego otworu – znajdzie się on na ramce, podobnie jak w smartfonach Sony Xperia.

Wiemy też, w jakie aparaty zostanie wyposażony składany smartfon Google

Składany smartfon Google, noszący nazwę kodową Felix, będzie miał w sumie pięć aparatów. Ten wewnątrz, który zostanie „wciśnięty” w ramkę, ma bazować na matrycy Sony IMX355 o rozdzielczości 8 Mpix. Drugi, pojedynczy aparat, który znajdzie się na zewnątrz – tam, gdzie drugi ekran, otrzyma z kolei matrycę Samsung ISOCELL S5K3J1 o rozdzielczości ~10,8 Mpix.

Główny aparat w urządzeniu będzie zaś składał się z trzech „oczek”. W głównym zostanie wykorzystany sensor Sony IMX787 (64 Mpix), w aparacie z obiektywem ultraszerokokątnym matryca Sony IMX386 (12 Mpix), a w teleobiektywie czujnik Samsung ISOCELL S5K3J1 (ten sam, co w aparacie po drugiej stronie klapki).

Data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale według źródeł z branży składany smartfon Google może zadebiutować oficjalnie już w marcu 2023 roku.