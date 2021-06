Lenovo ThinkPad X1 Fold – najbardziej innowacyjny laptop, jaki obecnie można kupić

Akcja partnerska

Nie da się ukryć, że Lenovo ThinkPad X1 Fold to zdecydowanie jeden z najciekawszych komputerów, jakie obecnie znajdziemy na sklepowych półkach. Choć dzięki składanemu ekranowi oferuje szereg niespotykanych dotychczas funkcji, w tej kategorii urządzeń, w dalszym ciągu zachował najbardziej charakterystyczne cechy serii ThinkPad – wytrzymałość i bezpieczeństwo.

ThinkPad ze składanym ekranem? Jak to możliwe?!

W ofercie firmy Lenovo znajdziemy kilka serii komputerów osobistych, które na dobre wpisały się w rynkową rzeczywistość. Wśród nich, komputery dedykowane dużym przedsiębiorstwom i wszystkim tym, dla których najistotniejszymi cechami nabywanych urządzeń są niezawodność, wytrzymałość, solidność i bezpieczeństwo.

Decydując się na nazwanie swojego pierwszego laptopa ze składanym ekranem mianem ThinkPad, zarządzający marką Lenovo wykazali się nie lada pewnością siebie. Wykorzystanie tego symbolu, jednoznacznie kojarzącego się z niezawodnością i odpornością na trudne warunki eksploatacji w tak innowacyjnej konstrukcji, oznaczało tylko jedno. Nowy komputer, jakim jest ThinkPad X1 Fold, mimo wprowadzenia szeregu nowości, musiał zachować wszystko to, z czego słyną ThinkPady.

Znając informacje o rzekomej delikatności składanych wyświetlaczy, i zapoznając się ze specyfikacją komputera, który trafił do mnie jakiś czas temu, nie potrafiłem ukryć zdumienia. ThinkPad X1 Fold spełnia kryteria MIL-STD-810H, opracowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że zanim trafił do sprzedaży, pomyślnie przeszedł rygorystyczne testy wojskowe! Testy pozwalają sprawdzić m.in. odporność sprzętu na zimno, ciepło, wilgoć, wstrząsy, czy uszkodzenia mechaniczne np. podczas upadków z wysokości. To niezbity dowód na to, że nabywcy składanego komputera od Lenovo wciąż mogą liczyć na swój laptop w każdych warunkach.

Unikalna konstrukcja, niezawodne podzespoły

Składana konstrukcja ThinkPada X1 Fold wymogła na inżynierach Lenovo zastosowanie unikatowych podzespołów, zdolnych zapewnić odpowiednio wysoką wydajność w zupełnie nowych warunkach pracy. Z tego powodu zdecydowano się na opracowanie niestandardowej płyty głównej, wykorzystującej każdy milimetr sześcienny wolnej przestrzeni wewnątrz tej konkretnej obudowy. Tę, poza komponentami komputera, wypełnia składana warstwa grafitowa, wspomagająca odprowadzanie ciepła.

Na dedykowanej płycie osadzono podzespoły, dzięki którym nabywca tego niezwykle interesującego laptopa może spać spokojnie, bez troski o brak możliwości uruchomienia wymaganych narzędzi. Procesor Intel Core i5 z technologią Intel Hybrid Technology, 8 GB pamięci operacyjnej i dysk SSD NVMe o pojemności do 1 TB dbają o to, by niezależnie od miejsca użytkowania komputera, zapewnić użytkownikowi dostęp do zainstalowanych aplikacji dla systemu Windows 10.

Lenovo ThinkPad X1 Fold, w swojej specyfikacji, oferuje również modem 5G i dostęp do sieci bezprzewodowej w standardzie WiFi 6. Oznacza to, że w kwestii możliwości komunikacyjnych jest gotowy na rozwiązania przyszłości.

Laptop nigdy nie był aż tak funkcjonalny

Najbardziej charakterystycznym elementem specyfikacji ThinkPada X1 Fold jest jego składany wyświetlacz. To wykonany w technologii OLED panel o rozdzielczości 2K, o przekątnej 13,3 cala. By wykorzystać pełnię atutów składanego ekranu, na komputerze zainstalowano aplikację Lenovo Mode Switcher, dbającą o dostosowanie trybu wyświetlania treści do tego, w jaki sposób użytkownik chce korzystać z ThinkPada w danym momencie.

Dzięki składanemu ekranowi można używać go, dla przykładu, jak otwartej książki. W takim ułożeniu świetnie sprawdzi się jako czytnik ebooków, który zmieści się nawet w bardzo małej torebce. Wymiary 158,2 x 236,0 x 27,8 mm i waga 999 g nieustannie zachęcają, by zabierać go ze sobą, gdzie tylko nogi poniosą, chociażby na ławkę w parku celem oddania się spokojnej lekturze.

Mimo niewielkich wymiarów ThinkPada, nie odpuszczono tematu mocnej baterii. Wbudowane ogniwo zapewnia do 8,5 godziny pracy, a technologia szybkiego ładowania RapidCharge pozwala na osiągnięcie 80% naładowania baterii w zaledwie jedną godzinę.

Przykłady sposobów korzystania z ThinkPada można mnożyć – urządzenie jest w stanie dostosować się do indywidualnych preferencji użytkownika. Warto wspomnieć chociażby o kilku z nich:

w formie książki, z dwoma sąsiadującymi ekranami – idealnie do porównywania zawartości, robienia notatek, czytania i pracy wielozadaniowej,

rozłożony w pozycji pionowej – w sam raz do przewijania zawartości dużych stron internetowych, szkicowania czy pracy na klawiaturze ekranowej,

rozłożony w pozycji poziomej – między innymi do oglądania zdjęć i materiałów wideo, a także, dzięki dołączonemu rysikowi Lenovo Digital Pen, do rysowania i pracy w programach graficznych,

złożony w formę tradycyjnego laptopa – ten tryb idealnie spisuje się w połączeniu z dołączoną klawiaturą Lenovo Fold Mini, łączącą się przez Bluetooth i mocowaną przy pomocy wbudowanego magnesu,

na stojąco – za sprawą podstawki do działania w trybie stojącym, wykorzystując atuty dotykowego ekranu.

Oczywiście to tylko kilka propozycji. Dzięki elastycznej konstrukcji, dotykowemu wyświetlaczowi i dostępnym akcesoriom (klawiatura, rysik) sposób wykorzystania ThinkPada X1 Fold zależy wyłącznie od użytkownika i jego indywidualnych preferencji.

Bezpieczeństwo w każdym wymiarze

W przypadku komputera X1 Fold, bezpieczeństwo to kwestia wielowymiarowa, tak istotna i charakterystyczna dla serii ThinkPad. Odporność na czynniki zewnętrzne i trudy codziennej eksploatacji potwierdzona została, jak wspomniano wcześniej, spełnieniem standardów MIL-STD-810-H. Było to możliwe, między innymi, dzięki tylnej ramie, w której zastosowano płyty z włókna węglowego i stop magnezu, jako zewnętrzną powłokę ochronną. Jednak sama wytrzymałość urządzenia to nie wszystko.

Równie ważne, jak bezpieczeństwo konstrukcji, jest bezpieczeństwo przechowywanych w pamięci komputera danych. Z tego powodu, ThinkPad X1 Fold wspiera szyfrowanie TPM 2.0, zabezpieczając zapisane pliki przed ewentualną kradzieżą.

Bezpieczeństwo oznacza również niezawodność i możliwość polegania na sprawdzonym partnerze, który nigdy nie zawiedzie i zawsze zareaguje wystarczająco szybko. To właśnie z tych względów, Lenovo ThinkPad X1 Fold objęty jest dostępnym w standardzie pakietem wsparcia serwisowego Lenovo Premier Support. Jest ono realizowane przez wysoce wykwalifikowanych techników, zapewniających wszechstronne wsparcie dla sprzętu wraz z oprogramowaniem (OEM), priorytetyzację dostępności części wraz z naprawą w siedzibie klienta, zaawansowaną pomoc techniczną, świadczoną całodobowo oraz jeden punkt kontaktowy do zarządzania sprawami od początku do końca bez konieczności przełączania się przez infolinię.

Komu dedykowany jest ThinkPad X1 Fold?

Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się oczywista – wszystkim tym, którzy chcą cieszyć się możliwością korzystania z najbardziej innowacyjnego komputera, jaki obecnie można kupić. To urządzenie dla tych, którzy chcieliby korzystać z atutów komputera, tabletu i książki w jednym, niewielkim sprzęcie.

Lenovo ThinkPad X1 Fold to prawdziwie innowacyjny laptop, w sam raz dla potrzeb innowacyjnego przedsiębiorstwa.

