Poczta Polska realizuje program inwestycyjny, którego celem jest zwiększenie efektywności działania państwowej spółki oraz zwiększenie jakości świadczonych usług i satysfakcji klientów. Dziś ogłoszono uruchomienie projektu, który jest kolejnym strategicznym etapem największej w historii modernizacji obszaru logistyki gotówki.

Poczta Polska uruchomiła projekt wdrożenia zintegrowanej platformy IT

Poczta Polska zajmuje się nie tylko dostarczaniem listów i paczek, ale też logistyką gotówki. W ostatnim obszarze, jak deklaruje, jest liderem w Polsce, ponieważ miesięcznie realizuje około 200 tysięcy transportów wartości pieniężnych, zaś w skali roku obsługuje około 150 miliardów złotych w gotówce. Z jej usług korzystają banki, sieci handlowe i przedsiębiorstwa z różnych sektorów, w tym Euronet.

Dziś Poczta Polska ogłosiła uruchomienie projektu wdrożenia zintegrowanej platformy IT, która połączy najważniejsze procesy związane z obsługą, transportem i przetwarzaniem gotówki w jeden cyfrowy ekosystem. Dzięki temu, według deklaracji państwowej spółki, zwiększy się efektywność operacyjna i poprawi przepływ informacji. Ma to stanowić również fundament do dalszego rozwoju usług dla klientów.

Nowa platforma teleinformatyczna będzie wspierała cały proces obsługi gotówki – obejmie portal klienta, aplikację dla konwojentów wykorzystujących mobilne terminale oraz moduły odpowiedzialne za transport, obsługę centrów gotówkowych, analitykę i raportowanie. Poczta Polska podkreśla również jej modułową architekturę, która pozwoli rozwijać ją w przyszłości zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami i skalą działalności państwowej spółki.

Nowa platforma ma wspierać cały proces obsługi gotówki, od odbioru wartości pieniężnych po ich rozliczenie. Istotną zaletą rozwiązania jest możliwość integracji z systemami banków i innych klientów korzystających z naszych usług. To ważny element budowy nowoczesnej i skalowalnej oferty logistyki gotówki. Michał Pęsiek, dyrektor Departamentu Ochrony i Logistyki Gotówki Poczty Polskiej

Zintegrowana platforma IT Poczty Polskiej odciąży pracowników

O istocie nowej platformy teleinformatycznej świadczy również fakt, że pozwoli zintegrować wszystkie etapy procesy i zautomatyzować przepływ informacji pomiędzy wszystkimi systemami i urządzeniami. Dzięki temu pracownicy nie będą musieli wielokrotnie wprowadzać tych samych danych do różnych systemów, co nie tylko ich odciąży, ale też zmniejszy prawdopodobieństwo pomyłki i zwiększy niezawodność, a ponadto przyspieszy obieg informacji i zapewni lepszą kontrolę operacyjną.

Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego ekosystemu logistyki gotówki, który pozwoli umacniać pozycję rynkową Poczty Polskiej i skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów. Hanna Łączyńska, dyrektor Biura Operacji Gotówkowych w Departamencie Ochrony i Logistyki Gotówki Poczty Polskiej

Dostawcą nowej platformy IT dla Poczty Polskiej będzie wybrana w drodze przetargu firma Ad Info sp. z o.o.

Przy okazji warto przypomnieć, że w ramach „transformacji technologicznej” Poczta Polska kupi nowe tablety dla listonoszy. Ponadto listonosze Poczty Polskiej dostaną nowe samochody i kupione zostaną nowe bankowozy do przewozu gotówki.