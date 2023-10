Huawei tworzy „budżetowe wersje” P60 Pro i Mate 50 Pro

Choć najnowszymi flagowcami w ofercie Huawei są te z linii Mate 60, to producent zdecydował się powrócić do poprzednich generacji swoich high-endów i wprowadzić na rynek ich „budżetowe wersje”.

Dwa nowe, tanie smartfony Huawei

W bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA odnaleziono dwa nowe, niezaprezentowane jeszcze oficjalnie smartfony Huawei. Pierwszy z nich o nazwie kodowej FGD-AL00 wygląda jak P60 Pro, a drugi o oznaczeniu CTR-AL20 jak Mate 50 Pro.

Huawei FGD-AL00 Huawei CTR-AL20 źródło: TENAA

TENAA udostępniła również informacje na temat specyfikacji obu modeli, dzięki czemu wiemy, że nie będą to high-endy. Huawei FGD-AL00 otrzymał wyświetlacz TFT o przekątnej 6,75 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli oraz jeden aparat z matrycą 8 Mpix na przodzie. Na jego tyle umieszczono zaś duet 50 Mpix + 2 Mpix. Ponadto na pokładzie tego urządzenia znajduje się akumulator o pojemności 5900 mAh.

Chińska agencja certyfikująca podaje też, że model FGD-AL00 będzie dostępny w wersjach z 6 i 8 GB RAM oraz 128 i 256 GB pamięci wewnętrznej. Co ciekawe, umożliwi on rozszerzenie tej ostatniej za pomocą kart w formacie NM o pojemności do 512 GB. To zatem nie przypadek, że właśnie na rynku pojawiły się takie nośniki. Wiemy jeszcze, że wymiary smartfona wynoszą 168,3×77,7×8,93 mm, a waga (aż) 207 gramów.

Huawei CTR-AL20 zaoferuje natomiast m.in. 6,7-calowy ekran TFT o rozdzielczości Full HD+ 2388×1080 pikseli, od 8 do 12 GB RAM, od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej (bez możliwości rozszerzenia), ośmiordzeniowy procesor o maksymalnym taktowaniu 2,4 GHz (vs 2,0 GHz w FGD-AL00), aparat 8 Mpix na przodzie i duet 108 Mpix + 2 Mpix na tyle, a także akumulator o pojemności 4900 mAh. Ten model mierzy 163,3×74,7×8,4 mm i waży 199 gramów.

Kiedy oficjalna premiera?

Jako że oba smartfony otrzymały już stosowny certyfikat, producent może wprowadzić je na rynek w każdym momencie. Na tę chwilę nie wiemy jednak, kiedy to nastąpi ani pod jakimi nazwami będą sprzedawane te urządzenia. Trudno też przewidzieć, czy trafią one do sprzedaży poza Chinami.