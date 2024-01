Acer zasypał nas laptopami. Multimedialne kombajny nadjeżdżają z CES 2024

Swift, Aspire, Vero – choć każda z tych rodzin laptopów Acera różni się na wiele sposobów, to tegoroczne modele zaprezentowane w trakcie CES 2024 mogą spodobać się w szczególności tym, dla których taki sprzęt to źródło rozrywki.

Acer Swift Go – kino na wyciągnięcie ręki

Pierwszym nowym duetem Acera są laptopy Swift Go o dwóch rozmiarach matrycy: 14 i 16 cali. W przypadku „czternastki” mamy do czynienia z rozdzielczością 2.8K, a większy wariant zapewnia rozdziałkę 3.2K. Oba panele łączy technologia OLED i proporcje 16:10.

Acer Swift Go 14 (fot. Acer)

Fanów oglądania wideo na przenośnych komputerach najbardziej ucieszy fakt, że urządzenia otrzymały certyfikat IMAX Enhanced, DTS: X Ultra oraz TUV Rheinland, dzięki czemu możemy spodziewać się nie tylko wysokiej jakości obrazu, ale również ochrony wzroku.

Multimedialność serii Swift Go podkreślają też inne elementy. Smukła i lekka aluminiowa obudowa pomaga w przenoszeniu z miejsca na miejsce, a nowe procesory Intel Core Ultra, w połączeniu z układami graficznymi Intel Arc, powinny zapewnić do 12,5 godziny pracy bez ładowania. Konstrukcyjnie Swifty zyskały większe touchpady OceanGlass z opcją dobrania podświetlenia i sterowania multimediami.

Acer Swift Go 14 (fot. Acer)

Swift 14 i Swift 16 oferują też dostęp do technologii Intel Unison 2.0, służącej do parowania laptopów ze sprzętami na systemie iOS lub Android, klawisz Copilot czy duet skupiający się na poprawie jakości wideokonferencji.

Acer Swift Go 16 (fot. Acer)

Pierwszy z nich, Acer PurefiedView, z pomocą kamerki 1440p pozwala na łatwe rozmycie tła, kadrowanie obrazu z kamery czy stworzenie wrażenia, że cały czas patrzymy w kamerę. PurifiedVoice natomiast oferuje redukcję hałasu w trudnych warunkach akustycznych, dzięki czemu głos, zbierany przez mikrofony, nie jest wypełniony zakłóceniami.

Aby całość działała jak najpłynniej i służyła latami, laptopy Acer Swift na 2024 rok oferują do 32 GB RAM-u LPDDR5X, SSD o pojemności sięgającej 2 TB czy dostęp do Wi-Fi 7 Bluetooth z obsługą LE Audio. Do dyspozycji użytkownika oddano porty Thunderbolt 4, HDMI 2.1 oraz gniazdo na karty microSD.

Acer Swift Go 16 (fot. Acer)

Acer Swift X – ścieżka premium

Dla bardziej wymagających klientów Acer przygotował model Swift X 14. Większa moc tego urządzenia to zasługa nowego CPU z serii Intel Core Ultra H oraz mobilnej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070. Dzięki wykorzystaniu w sprzęcie konstrukcji „zielonych”, Swift X 14 może szybciej wykonywać zadania pokroju analizy danych, renderowania 3D czy strumieniowania na żywo. Graczy ucieszy natomiast wsparcie technologii ray tracing oraz DLSS w wersji 3.5.

Acer Swift X 14 (fot. Acer)

Sprzęt dzieli część specyfikacji z rodziną Go. Maksymalnie można dobrać do niego 32 GB RAM-u LPDDR5X, a największy SSD w standardzie PCIe Gen 4 oferuje 1 TB miejsca na dane. Kamera ma niższą rozdzielczość niż ta w modelach Swift 14/16, czyli 1080p, a moduł Wi-Fi 7 zastąpiono wersją 6E. Na pokładzie zachowano dostęp do portów USB-C, HDMI 2.1 czy czytnika kart microSD oraz technologii PurifiedView i PurifiedVoice.

Jasnym, nomen omen, punktem laptopa jest za to 14,5-calowy ekran OLED. Matryca o rozdzielczości 2.8 K oferuje dokładność w odwzorowywaniu kolorów na poziomie ΔE<2, pokrywając 100% palety DCI-P3, a szczytowa jasność 500 nitów – w połączeniu z certyfikatem VESA DisplayHDR TrueBlack 500 – obiecuje kinowe czernie na niepozornym wyświetlaczu.

Dodatkowymi atutami panelu jest maksymalna częstotliwość odświeżania o wartości 120 Hz oraz obecność technologii Acer Light Sensing, która koryguje barwy na ekranie w zależności od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Matryca została skalibrowana we współpracy z firmą Calman.

Acer Swift X 14 (fot. Acer)

Acer Aspire Go – wszechstronny niezbędnik

Pierwsza połowa 2024 roku to również moment wprowadzenia na rynek trzech nowych laptopów z serii Aspire Go. Dwa z nich będą korzystać z mocy procesora Intel Core i3 serii N i modułu Wi-Fi 6E. Urządzenie opisane kodem AG14-21P będzie natomiast występowało z CPU AMD Ryzen serii 7000 na pokładzie i obsługą Wi-Fi 6. Cała trójka otrzyma do 16 GB RAM-u LPDDR 5 i SSD PCIe Gen 3 o maksymalnej przestrzeni dyskowej 1 TB.

W trakcie pracy wiele osób doceni Acery Aspire Go za ekrany o rozdzielczości WUXGA (Go 14) oraz Full HD (Aspire Go 15) z technologią BlueLightShield, która zmniejsza ilość światła niebieskiego trafiającego do naszych oczu, dzięki czemu te wolniej się męczą.

Acer Aspire Go 14 z procesorem AMD (fot. Acer)

Specyfikacja serii Aspire Go zostanie dopieszczona szeregiem autorskich rozwiązań. Acer TNR sprawi, że w słabym oświetleniu obraz z kamerki pozostanie wyraźny w trakcie wideokonferencji, a AcerSense pomoże zoptymalizować pamięć wewnętrzną laptopa i przyda się do monitorowania pracy aplikacji. Nie zabraknie też wspominanej już w tym tekście funkcji PurifiedVoice.

Acer przypomina również, że firma łączy postęp technologiczny z ekologią. Opakowanie nadaje się do ponownej utylizacji, obudowa w przypadku modelu Aspire Go 14 powstała w 30% z plastiku z recyklingu poużytkowego, a sam sprzęt otrzymał certyfikaty Energy Star i EPEAT Silver.

Acer Aspire Go 15 (fot. Acer)

Acer Aspire Vero 16 – zielona wydajność

Pozostając w klimatach ochrony środowiska, nie sposób nie wspomnieć o nowości w postaci Acera Aspire Vero 16. Szara obudowa w kolorze Cobblestone o specyficznej fakturze nie zawiera w sobie żadnych LZO (lotne związki organiczne), farb oraz dodatków.

60% wykorzystanego w konstrukcji plastiku pochodzi z recyklingu, touchpad OceanGlass wykorzystuje polimery pozyskane z oceanów, a opakowanie powstało w całości ze zutylizowanych wcześniej materiałów i otrzymało certyfikat EPEAT Gold.

Źródło: Acer Źródło: Acer Źródło: Acer Acer Aspire Vero 16 (fot. Acer)

W parze z ekologicznymi aspektami Aspire Vero 16 idzie jego wydajność. Sprzęt zostanie wyposażony w najnowszy procesor Intel Core Ultra 7, obsługujący technologię Intel AI Boost oraz Unison 2.0. Do tego laptop może pracować z 16 GB RAM-u LPDDR 5 na pokładzie oraz maksymalnie 2-terabajtowym SSD PCIe Gen 4 z opcją dorzucenia dodatkowego dysku w przyszłości. Pracą akumulatora pomaga zarządzać aplikacja AcerSense.

W zależności od potrzeb kupującego, Aspire Vero ma do wyboru dwie matryce. Pierwsza to klasyczna konstrukcja WQXGA (2560×1600 pikseli) w formacie 16:10 ze 100-procentowym pokryciem palety sRGB. Drugi wariant to panel dotykowy o takiej samej przekątnej, jednak w rozdzielczości WUXGA (1920×1200 pikseli). W ramce nad ekranem znajduje się kamerka internetowa, nagrywająca w rozdzielczości 1440p z funkcją Acer PurifiedVoice.

Bez względu na wybraną matrycę, każdy model Aspire Vero 16 współpracuje ze standardem Wi-Fi 7 oraz Bluetooth LE Audio. Na obudowie znalazło się miejsce na dwa porty USB-C oraz HDMI 2.1.

Źródło: Acer Źródło: Acer Źródło: Acer Acer Aspire Vero 16 (fot. Acer)

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs – mobilny trójwymiar

Największą laptopową ciekawostką Acera na tegorocznych targach CES jest model Aspire 3D 15 SpatialLabs. Jak można się domyślić z nazwy – producent chce rozszerzyć swoje portfolio urządzeń obsługujących stereoskopię nowej generacji o multimedialną rodzinę Aspire. Firma wchodzi w tę technologię na całego, więc laptop otrzyma oprogramowanie SpatialLabs Experience Center Pro.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs (fot. Acer)

Na zestaw składa się m.in. SpatialLabs Go, które jest w stanie przetwarzać treści 2D do stereoskopowego 3D w czasie rzeczywistym. SpatialLabs Player robi to samo z materiałami wideo. SpatialLabs TrueGame współpracuje natomiast z ponad setką gier, a ich liczba stale rośnie.

A jeśli laptop to dla kogoś przede wszystkim narzędzie do pracy, to SpatialLabs Model Viewer umożliwia importowanie i konwertowanie plików CGI i CAD oraz oglądanie ich w czasie rzeczywistym. Trójwymiarową wisienką na torcie jest obsługa środowiska OpenXR.

Generowanie dwóch obrazów, stwarzających wrażenie jednego, wymaga sporej mocy obliczeniowej, dlatego Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition wykorzystuje CPU Intel Core i7 14. generacji oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4050. Maksymalnie na pokładzie może znaleźć się do 32 GB RAM-u DDR5 oraz SSD PCIe Gen 4 oferujący 2 TB miejsca na dane. Treści wyświetlane są na 15,6-calowym ekranie o rozdzielczości UHD. Nie zabrakło też modułu Wi-Fi 6 oraz obecności portów USB-C i HDMI 2.1.

Multimedialne laptopy Acera – ceny oraz kalendarz premier

Wszystkie zaprezentowane przez Acera laptopy powinny pojawić się na półkach sklepowych w pierwszym kwartale 2024 roku.

Poniżej znajdziecie tabelę z sugerowanym momentem debiutu oraz ceną w euro za podstawowy wariant każdego z urządzeń (plus proste przeliczenie na naszą walutę – przewalutowana kwota z euro na złotówki po kursie z 6 stycznia 2024 roku i zaokrągloną):

Model Premiera Cena Swift Go 14 luty 2024 1099 euro (~4790 złotych) Swift Go 16 luty 2024 1149 euro (~5000 złotych) Swift X luty 2024 1799 euro (~7840 złotych) Aspire Go 15 luty 2024 529 euro (~2300 złotych) Aspire Go 14 (Intel) marzec 2024 549 euro (~2390 złotych) Aspire Go 14 (AMD) marzec 2024 649 euro (~2830 złotych) Aspire Vero 16 marzec 2024 1199 euro (~5225 złotych) Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition marzec 2024 1499 euro (~6530 złotych)

Któryś model laptopa szczególnie zwrócił Waszą uwagę?