Najciekawszy smartfon 2026 roku ma przed nami coraz mniej tajemnic

Jesienią 2025 roku po raz pierwszy zobaczyliśmy koncepcyjny Honor Robot Phone – jeden z najciekawszych smartfonów ostatnich lat. Wyróżnia go moduł aparatu umieszczony na robotycznym ramieniu, dzięki czemu można go wykorzystać do robienia zdjęć z tyłu, jak i z przodu, a równocześnie element ten pełni funkcję stabilizatora. Jego rynkowa premiera jest już blisko i możliwe, że właśnie sporo dowiedzieliśmy się na temat specyfikacji.

Nieoficjalna specyfikacja Honor Robot Phone wygląda dobrze

W maju 2026 roku doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia, że Honor Robot Phone będzie faktycznym produktem i że jego premiera odbędzie się już niebawem. Niedawno oficjalnie potwierdzono, że pełna prezentacja będzie mieć miejsce już 12 sierpnia 2026 roku, ale wygląda na to, że co nieco wiemy już teraz. Informator znany jako Digital Chat Station podzielił się bowiem ciekawymi szczegółami.

Rewelacje Digital Chat Station odznaczają się dość dużą sprawdzalnością, więc i tym razem można uznać je za wiarygodne. Informator podaje tymczasem, że Honor Robot Phone zostanie wyposażony w stosunkowo nieduży, bo 6,3-calowy wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości 2640×1216 pikseli, dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania i jasności sięgającej aż 6800 nitów. Panel ma w dodatku zostać pokryty powłoką antyrefleksyjną.

Honor Robot Phone (źródło: Honor)

Sercem smartfona będzie, ponoć, topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, z którym współpracować będą autorskie jednostki firmy Honor – C1 poprawiający łączność radiową, E2 optymalizujący zarządzanie energią i H1 odpowiedzialny za obrazowanie. W środku pojawić ma się również akumulator o (więcej niż zadowalającej) pojemności 7060 mAh, który obsłuży szybkie ładowanie przewodowe z mocą 120 W. Do tego dojdzie jeszcze 12 lub 16 GB RAM i 512 GB lub 1 TB pamięci masowej.

W tym urządzeniu jednak pierwsze skrzypce gra, rzecz jasna, aparat. Ten główny – który będzie umieszczony na robotycznym ramieniu – to sensor o rozdzielczości 200 Mpix (w formacie 1/1,28 cala) połączony z szerokokątnym obiektywem o przysłonie f/1.6. Towarzystwa dotrzymają mu peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix (f/2.6) i ultraszerokokątna jednostka 50 Mpix.

Honor Robot Phone (źródło: Honor)

Oficjalna prezentacja smartfona Honor Robot Phone na dniach

Tak, jak wspominałem, oficjalna prezentacja została zaplanowana na 12 sierpnia 2026 roku. Na weryfikację tych rewelacji nie będziemy musieli zatem długo czekać. Jeśli znajdą potwierdzenie, Honor Robot Phone może okazać się niezwykle interesującym smartfonem. Z pewnością jednak nie tanim.

Przypomnę również, że Honor Robot Phone został gwiazdą finału piłkarskich Mistrzostw Świata 2026.