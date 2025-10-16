Dawno nic mnie tak nie zachwyciło. To jest genialne

Przyglądając się kolejnym smartfonowym premierom można dojść wniosku, że wszystkie te modele wyglądają tak samo i – poza windowaniem cyferek – nie przynoszą ze sobą żadnych innowacji. Honor stworzył coś, co zdecydowanie przeczy stwierdzeniu, że współczesne smartfony muszą być nudne. Pokazał naprawdę pomysłowe rozwiązanie.

Dawno nie widziałem tak fajnej innowacji. Oto Honor Robot Phone z nietypowym aparatem

Pamiętasz smartfon Asus Zenfone 6 z 2019 roku? Wyróżniał go moduł aparatu, który można było obrócić o 180 stopni, aby uczynić z niego kamerkę do selfie. Choć ciekawa, koncepcja została porzucona, ale wygląda na to, że w 2026 roku doczeka się reinkarnacji. Za sprawą firmy Honor.

Podczas październikowego wydarzenia, którego głównymi gwiazdami były smartfony Honor Magic 8 i Magic 8 Pro (ale światło dzienne ujrzały też inne ciekawe sprzęty marki Honor), zapowiedziano również coś wyjątkowo intrygującego. Mam tu na myśli koncencypcyjne urządzenie o nazwie Robot Phone.

Honor Robot Phone (fot. Honor)

Na pozór to zwykły smartfon, ale jego moduł aparatu osadzony jest na robotycznym ramieniu – gimablu w stylu DJI Osmo Pocket 3. Dzięki temu główny aparat może pełnić funkcję kamerki selfie, ale też robić zdjęcia i nagrywać filmy pod najrozmaitszymi kątami. Nie są też oderwane od rzeczywistości przypuszczenia, że całość zaoferuje nieprzeciętną stabilność podczas rejestrowania wideo w ruchu.

Honor Robot Phone (fot. Honor)

To, co do czego nie należy mieć żadnych wątpliwości, to że w sercu urządzenia Robot Phone firma Honor umieści sztuczną inteligencję. Towarzyszący zapowiedzi klip wideo zdaje się sugerować, że kamerka na wysięgniku będzie wręcz pełnić funkcję osobistego asystenta i przyjaciela użytkownika – trochę na wzór popularnych w Azji robotów do walki z epidemią samotności. Spójrz jak wygląda to na wspomnianej zajawce:

Kiedy pojawi się Honor Robot Phone?

Na razie musimy zadowolić się tym klipem wideo. Z kolei pełna prezentacja planowana jest dopiero na początek marca 2026 roku – przy okazji targów MWC 2026 w Barcelonie.