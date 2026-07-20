Hiszpania wygrała mistrzostwa świata. Jest jeszcze jeden nieoczywisty zwycięzca mundialu

Wszelkie duże wydarzenia sportowe, a w szczególności te piłkarskie, to dla różnego rodzaju firm doskonała, wręcz jedyna w swoim rodzaju okazja do zaprezentowania się przed szeroką publicznością. Firma Honor postanowiła w świetny sposób wykorzystać wczorajszy finał piłkarskich mistrzostw świata, by zaskoczyć fanów nowinek technologicznych.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wygrała Hiszpania i… Honor

Finał tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej przyniósł wiele zaskoczeń i emocji, zarówno tych stricte sportowych, jak i w kwestii oprawy artystycznej. Kto widział, ten wie. Dla osób zaznajomionych z technologią zaskoczeniem mógł natomiast okazać się nietypowy smartfon, który dzierżył w dłoni hiszpański piłkarz Eric Garcia tuż po ceremonii wręczenia pucharu.

Smartfonem tym był Honor Robot Phone, czyli nietuzinkowy sprzęt, będący połączeniem smartfona oraz kamery na robotycznym ramieniu z gimbalową, trójosiową stabilizacją. Urządzenie to do tej pory było pokazywane raczej oszczędnie i jest to w zasadzie pierwsza sytuacja, w której mogliśmy zobaczyć go w rękach człowieka poza materiałami producenta.

Fakt ten nie umknął uwadze wielu osób w mediach społecznościowych, w tym na Reddicie i portalu X. Jednym z użytkowników, który udostępnił wideo z Robot Phone w dłoniach Erica Garcii, jest znany w kręgach technologicznych leaker Ice Universe. Stwierdził on, że Honor tym ruchem stał się – w pewnym sensie – zwycięzcą mundialu. A ja się z tym zgadzam ;)

HONOR RobotPhone: The Biggest Winner of the FIFA World Cup pic.twitter.com/sUzixmqY7z — Ice Universe (@UniverseIce) July 20, 2026

Dla przypomnienia, Robot Phone został ogłoszony w październiku 2025 roku jako koncept, a informacje na jego temat ograniczały się wówczas tylko do krótkiego wideo.

W marcu, podczas konferencji w przeddzień targów MWC 2026 w Barcelonie, zdradzono nieco na jego temat, a obecni na miejscu dziennikarze (w tym ja) mieli możliwość po raz pierwszy zobaczyć ten koncepcyjny smartfon na żywo, choć – niestety – wyłącznie z odległości. Dwa miesiące później Honor potwierdził, że urządzenie doczeka się premiery na sklepowych półkach.

Honor Robot Phone (fot. Honor)

Co zaoferuje Honor Robot Phone?

Na ten moment firma raczej dość oszczędnie dawkuje nam informacje związane ze specyfikacją techniczną nadchodzącego Honor Robot Phone.

Tym, co zostało już oficjalnie ujawnione przez producenta, jest zastosowanie zainstalowanego na trzyosiowym gimbalu głównego aparatu o rozdzielczości 200 Mpix z przysłoną f/1.6 i ekwiwalentem ogniskowej 23 mm. Do towarzystwa będzie mieć 50-megapikselowy ultraszeroki kąt oraz teleobiektyw 200 Mpix. Co więcej, system aparatów w Honor Robot Phone ma być współtworzony z uznanym w świecie filmowym producentem kamer, marką Arri.

Ostatnie pogłoski na temat Robot Phone mówią jeszcze o zastosowaniu flagowego procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5, ekranu o przekątnej 6,3 lub 6,4 cala i rozdzielczości 1.5K, a także akumulatora mającego co najmniej 6000 mAh pojemności. Reszta specyfikacji pozostaje zagadką, podobnie jak oficjalna data rynkowej premiery oraz cena, choć należy się spodziewać, że to nie będzie tani smartfon.

Oficjalnie Honor zapowiedział premierę Robot Phone na trzeci kwartał tego roku, a według kuluarowych plotek ma ona nastąpić w sierpniu. I, biorąc pod uwagę tak sprytny ruch marki podczas ogromnego wydarzenia sportowego, jakim jest mundial, premiera faktycznie może być rychła.