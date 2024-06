Nowy Honor jest trochę dziwny. To mi nie pasuje

W smartfonie wszystko powinno się zgadzać, łącznie z jego ceną. Czasami jednak producenci zrobią coś nieszablonowego, co naturalnie zwraca uwagę. Tak jest w przypadku modelu Honor Play 60 Plus, który lada chwila trafi do sprzedaży.

Nowy smartfon Honor Play 60 Plus zaoferuje coś nieoczywistego

Nowy model producenta pojawił się w bazie chińskiego operatora China Telecom, co wskazuje, że jego sprzedaż wkrótce ruszy. Sieć nie ukrywa informacji na temat specyfikacji tego urządzenia, podobnie jak jego zdjęć, więc wiemy już, czego możemy się spodziewać.

źródło: China Telecom

Okazuje się, że czegoś niespodziewanego, ponieważ 6,77-calowy ekran w tym urządzeniu odświeży obraz z częstotliwością 120 Hz. Nic szczególnego? Patrząc na to, że wyświetlacz ma rozdzielczość tylko HD+ 1610×720 pikseli, spodziewalibyśmy się co najwyżej 90 Hz. To coś, co z pewnością wyróżni ten model na tle innych, podobnych konstrukcji.

Nowy smartfon Honor Play 60 Plus został wyposażony też w procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, do produkcji którego wykorzystywany jest 4-nm proces technologiczny. To również można uznać za mocną stronę, obok odświeżania 120 Hz. Kolejną jest aż 12 GB RAM – tak samo tyle ilości pamięci operacyjnej w modelu z niższej półki to coś nieoczywistego.

Do niezaprzeczalnych zalet zaliczymy też od 256 do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i akumulator o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 35 W. Ponadto sprzęt zaoferuje 5 Mpix aparat na przodzie i 50 Mpix na tyle, obok którego znajduje się 2 Mpix.

Operator China Telecom podaje też, że całość pracuje na systemie operacyjnym Android 14 z nakładką MagicOS 8.0 i ma wymiary 166,9×76,8×8,09 mm oraz waży 197 gramów.

Ile trzeba będzie zapłacić za smartfon Honor Play 60 Plus?

Według China Mobile klienci dostaną do wyboru trzy wersje kolorystyczne: czarną, białą i zieloną, lecz do bazy wrzucono jedynie zdjęcia tej pierwszej. W sprzedaży będą dostępne dwie konfiguracje: 12/256 GB za 1499 juanów (równowartość około 835 złotych) i 12/512 GB za 1699 juanów (około 950 złotych).