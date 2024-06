Nowy smartfon Huawei w przygotowaniu. Znamy specyfikację

Chiński producent obecnie jest skupiony na konferencji dla deweloperów, która potrwa do niedzieli, ale jednocześnie pracuje nad nowymi urządzeniami. Na horyzoncie pojawił się właśnie nowy smartfon Huawei Enjoy 70X.

Nowy smartfon Huawei BRE-AL00a zarejestrowany w Chinach

W chińskiej agencji certyfikującej nowe urządzenia elektroniczne pojawił się nowy model o oznaczeniu BRE-AL00a, który prawdopodobnie trafi na rynek jako Enjoy 70X. Dzięki TENAA dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał. Poznaliśmy też specyfikację techniczną tego telefonu.

źródło: TENAA

Gdy spojrzymy na zdjęcia, w oczy rzucają się dwie rzeczy. Pierwszą jest obustronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED, natomiast drugą ogromna, okrągła wyspa z aparatami. Ekran, który schodzi na boczne krawędzie, jest czymś nieoczywistym, ponieważ modele z serii Enjoy to przystępne cenowo telefony, w których trudno spodziewać się takich paneli.

Specyfikacja Huawei Enjoy 70X może pozytywnie Was zaskoczyć

Wyświetlacz jest jednak nie tylko obustronnie zakrzywiony, bo równocześnie cechuje się bardzo dobrymi parametrami – ma przekątną 6,78 cala i rozdzielczość 2700×1224 pikseli oraz wspiera obsługę 10-bitowej głębi koloru. Ponadto zintegrowano z nim czytnik linii papilarnych.

Sercem urządzenia został ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2,3 GHz, lecz nie wiemy, co to dokładnie za chipset. Będzie on współpracował z 8 GB RAM, a do tego urządzenie odda do dyspozycji swoich właścicieli 128 lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, w zależności od wersji.

Model Enjoy 70X zaoferuje również aparat 8 Mpix na przodzie i duet 50 Mpix + 2 Mpix na tyle. Całość zasilać będzie akumulator o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 40 W. Wiemy też, że urządzenie ma wymiary 164×74,88×7,98 mm i waży 189 gramów.

Aktualnie nie wiadomo, kiedy zadebiutuje nowy smartfon Huawei, ale bardzo możliwe, że producent wprowadzi go na rynek bez uprzedzenia ze swojej strony. Urządzenia tego rodzaju w większości nie są zapowiadane z wyprzedzeniem. Niewykluczone, że w przyszłości Enjoy 70X trafi również na inne rynki, podobnie jak inne modele z rodziny Enjoy.