Nowe smartfony Honora będą miały dwa ekrany. Producent uchylił rąbka tajemnicy

Już niejeden chiński producent wprowadził na rynek smartfon z dwoma ekranami. Wkrótce oficjalnie zadebiutują trzy kolejne – Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S.

Smartfon Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S będzie miał dwa ekrany

Dwa ekrany kojarzą się przede wszystkim ze składanymi smartfonami typu flip i fold, ale na rynku zadebiutował też niejeden model o klasycznej budowie, również oferujący dwa wyświetlacze – m.in. Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max oraz Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max.

W sierpniu 2026 roku pojawiła się informacja, że także Honor zamierza wprowadzić na rynek smartfon z dwoma ekranami. Bardzo szybko tak się stało, ponieważ kilka dni później zadebiutował Honor Play 20A, który potem doczekał się kilku bliźniaków.

Najwyraźniej producent nie zamierza na tym poprzestać, gdyż oficjalnie potwierdził, że dwa wyświetlacze będzie miał również nadchodzący smartfon Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S. W jego oficjalnym sklepie pojawiły się bowiem strony, poświęcone każdemu modelowi, na których opublikowano rendery każdego.

Honor 700 (Pro) | źródło: Honor

Dzięki temu wiadomo, że smartfon Honor 700 i Honor 700 Pro będzie wyglądał dokładnie tak samo, zatem różnice mogą ograniczyć się tylko do specyfikacji technicznej. Nieoficjalnie mówi się, że pierwszy z ww. zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, a drugi w chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Ponadto smartfon Honor 700 Pro ma mieć ekran o przekątnej 6,57 cala, aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix i akumulator o pojemności 9000 mAh. Oficjalny sklep producenta potwierdza zaś dostępne konfiguracje pamięciowe: 12/256 GB, 12/512 GB i 16/512 GB. Z kolei smartfon Honor 700 będzie dostępny w czterech wariantach: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/256 GB i 16/512 GB.

W przypadku ostatniego modelu z serii Honor 700 zapowiedziano wersje 12/256 GB i 12/512 GB. Inne szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej pozostają na tę chwilę nieznane.

Honor 700S | źródło: Honor

Kiedy zadebiutuje smartfon Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S?

Chociaż producent oficjalnie zapowiedział serię Honor 700, to nadal nie ujawnił daty premiery. Na tę chwilę nie wiadomo też, czy można spodziewać się dostępności w Polsce.