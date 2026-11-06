EA realizuje gamingową emeryturę. Seniorzy będą wniebowzięci

Choć Electronic Arts nie ma ostatnio dobrej opinii wśród graczy, firma próbuje ocieplić nieco wizerunek wśród osób z długim stażem w grach wideo. Postanowiła odświeżyć kilka tytułów i przywrócić znane serie w cyfrowym obiegu.

EA przypomina o swoich korzeniach w klimatach sci-fi

Prezenty EA dla fanów retro można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy odświeżenia siedmiu tytułów wydanych w latach 90.:

Road Rash: 30th Anniversary Edition,

Wing Commander: 35th Anniversary Edition,

Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition,

Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition,

Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition,

Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition,

Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition.

Osobom, które widzą te tytuły pierwszy raz na oczy, już tłumaczę. Listę otwiera gra z serii starającej się łączyć wyścigi motocyklowe z pojedynkami. Zanim więc dotrzemy do mety, możemy wyrzucić z siodła naszych rywali za pomocą uderzeń i kopniaków.

W ramach rocznicowego wydania odświeżono licencję na ścieżkę dźwiękową (na której znajdują się takie zespoły, jak Soundgarden, Hammerbox czy Swervedriver), nagrania FMV poddano upscalingowi oraz zoptymalizowano gameplay, dodając wsparcie dla Windows 11 czy Steam Decka, natywną obsługę kontrolerów i podbito klaktarz do 60 fps-ów.

Wing Commander oraz Privateer to natomiast seria gier w klimacie sci-fi, łącząca wciągającą historię z pojedynkami w kosmosie. Tytuły charakteryzowały się nie tylko zaawansowaną jak na swoje czasy grafiką, ale również rozmachem – do nagrań FMV w Wing Commander III i Wing Commander IV zaangażowano aktorów hollywodzkiego formatu, jak Mark Hamill, John Rhys-Davies, Walton Goggins czy Tim Curry.

Porównanie starej oraz nowej wersji materiałów FMV w serii Wing Commander (Źródło: Jim Vessella | EA)

Podobnie jak w przypadku Road Rash, odświeżony Wing Commander to przede wszystkim odzyskane i poprawione nagrania z oryginalnych kaset, ale nie tylko. EA po raz pierwszy skorzystało ze swojego dziedzictwa i wydało remastery w oparciu o Kilrathi Saga – kompilację dostępną wcześniej wyłącznie w formie fizycznej, charakteryzującą się m.in. możliwością wyłączenia kokpitów czy nagraną od nowa ścieżką dźwiękową.

Oprócz tego reedycje zintegrowano z łatkami WCAT czy Wcdx, czyli kodem przygotowanym przez społeczność fanów, który umożliwiał przybliżenie gameplayu oraz audio do tego, czego gracze doświadczali w dniu premiery pierwszych dwóch odsłon Wing Commander.

25 prezentów od EA

Druga część prezentów wymagała od EA nieco mniej wysiłku, jednak nadal jest to miłe zaskoczenie. Gigant postanowił przywrócić kilkanaście tytułów do cyfrowej dystrybucji, w tym część z nich debiutuje po raz pierwszy na Steamie.

Wraz z odświeżonymi klasykami opisanymi powyżej, od dziś możecie ponownie kupić:

Wing Commander: Privateer,

Wing Commander: Academy,

Wing Commander: Armada,

Strike Commander,

Theme Hospital,

Crusader: No Remorse,

Crusader: No Regret,

Ultima I: The First Age of Darkness,

Ultima II: The Revenge of the Enchantress,

Ultima III: Exodus,

Ultima IV: Quest of the Avatar,

Ultima V: Warriors of Destiny,

Ultima VI: The False Prophet,

Ultima VII: The Complete Edition,

Ultima VIII Gold Edition,

Ultima IX: Ascension,

Ultima Underworld: The Stygian Abyss,

Ultima Underworld II: Labyrinth of Worlds.

Wszystkie 25 tytułów dorwiecie od 5 do 19 listopada w promocyjnych cenach m.in. na platformie Valve czy GOG.

Jeżeli ciekawi Was historia, jak EA udało się odświeżyć hity sprzed ponad trzech dekad na podstawie 20 tysięcy archiwalnych materiałów, dowiecie się o tym z tego artykułu. Mam nadzieję, że remastery Wing Commandera choć trochę osłodzą niektórym fakt, że Electronic Arts zamknęło BioWare pod koniec października 2026 roku. Najwidoczniej jedna seria sci-fi musiała umrzeć, aby przywrócić do życia inną.