Możliwe utrudnienia w dostępie do aplikacji mObywatel. Podano termin

Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą mieć trudności z dostępem do rządowego programu. Centralny Ośrodek Informatyki zapowiedział bowiem prace techniczne.

Mogą wystąpić problemy z dostępem do aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel jest nieustannie rozwijana i aktualizowana. Z dodawaniem nowych dokumentów i funkcji najczęściej nie wiążą się żadne niedogodności, jednak tym razem zawczasu uprzedzono, że mogą wystąpić problemy z dostępem do rządowego programu.

Będą one wynikały z zaplanowanych prac technicznych, które zostaną przeprowadzone już jutro, tj. w sobotę 7 listopada 2026 roku. Poinformowano, że mogą one spowodować przerwy w dostępności aplikacji mObywatel oraz strony internetowej mobywatel.gov.pl w godzinach od 21:00 do 0:00.

Co jednak istotne, nie ma mowy o ciągłej niedostępności, co oznacza, że aplikacja i strona internetowa mogą działać w podanych przed chwilą godzinach, jednak w związku z przeprowadzanymi pracami technicznymi może zdarzyć się, że losowe możliwości aplikacji mObywatel i serwisu mobywatel.gov.pl będą chwilowo niedostępne.

Jeżeli zatem ktoś zamierza skorzystać z funkcjonalności mObywatela, powinien zrobić to przed godziną 21:00 w sobotę, 7 listopada, ewentualnie po północy w niedzielę, 8 listopada, po zakończeniu zaplanowanych prac technicznych.

Nie jest też wykluczone, że aplikacja mObywatel nie pozwoli wyświetlić cyfrowych dokumentów, w związku z czym warto mieć przy sobie fizyczną wersję, jeżeli komuś może być potrzebny dany dokument w godzinach od 21:00 do 0:00 w sobotę 7 listopada 2026 roku.

Aplikacja mObywatel wymaga aktualizacji

Osoby, posiadające na swoich smartfonach rządowy program, powinny zadbać o jego regularne aktualizowanie. Aktualnie aplikacja mObywatel wymaga aktualizacji do wersji 4.93.1, co jest związane z odnowieniem wykorzystywanego przez nią certyfikatu.

Użytkownicy, którzy nie zainstalują wymaganej aktualizacji do 16 listopada 2026 roku, nie będą mogli po tym dniu korzystać z rządowego programu. Większość osób ma jednak włączone automatyczne aktualizacje, zatem aplikacja mObywatel powinna sama się zaktualizować.

Dla pewności można jednak sprawdzić w sklepie Google Play lub Apple App Store, czy zainstalowana jest najnowsza wersja. Da się to też zrobić w aplikacji mObywatel – w tym celu należy dotknąć Więcej na dole, a następnie O aplikacji po przejściu niżej.