Nowy HAMMER BLADE 4 zmierzy Ci temperaturę i rozczaruje

Gdy przeczytałem, że HAMMER BLADE 4 oferuje funkcję pomiaru temperatury bez konieczności korzystania z akcesoriów, pomyślałem, że może on oczarować klientów. Niewykluczone, że tak właśnie będzie. Niestety, sama specyfikacja techniczna tego smartfona może już rozczarować.

HAMMER BLADE 4 to smartfon z funkcją pomiaru temperatury

Można powiedzieć, że to killer feature w przypadku tego modelu, ponieważ na rynku jest niewiele smartfonów z wbudowanym termometrem – ten w HAMMERZE BLADE 4 wykorzystuje podczerwień. Producent informuje, że można za jego pomocą mierzyć zarówno temperaturę ciała, jak i przedmiotów, zatem jest to wszechstronne rozwiązanie (aczkolwiek nie wiemy, jak dokładne, bo urządzenie dopiero debiutuje na polskim rynku).

HAMMER BLADE 4 (źródło: mPTech)

Producent podkreśla też, że HAMMER BLADE 4 został wyposażony „w nowoczesny system chłodzenia cieczą” Liquid Cooling System 2.0, który zapobiega nagrzewaniu się smartfona, mimo że nie jest on w stanie zapewnić wysokiej wydajności, ponieważ zamontowano w nim blisko pięcioletni (!) procesor MediaTek Helio P90 (12 nm). To wręcz szokujące posunięcie, gdy dostępnych jest wiele nowocześniejszych układów.

Na szczęście producent nie poskąpił pamięci operacyjnej i wbudowanej – jest jej odpowiednio 6 GB (LPDDR4X) i 128 GB. W pierwszym przypadku to wystarczające z zapasem mocy, oferowanej przez procesor, natomiast w drugim dodatkowo istnieje możliwość posiłkowania się kartą w formacie microSD o pojemności do 512 GB. Smartfon zasili zaś akumulator o pojemności 6150 mAh, który wspiera technologię szybkiego ładowania Express Charging (nie wiemy, o jakiej mocy) i oferuje funkcję power banku.

Ponadto specyfikacja HAMMERA BLADE 4 obejmuje m.in. 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (który można obsługiwać również w rękawiczkach), czytnik linii papilarnych, radio FM (bez konieczności podpinania słuchawek), dual SIM i konfigurowalny klawisz HAMMER Key oraz aparat z matrycą 24 Mpix na przodzie i trzy aparaty na tyle: główny 48 Mpix + 16 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 5 Mpix do zdjęć makro. Konstrukcja smartfona spełnia kryteria standardów IP69 i MIL-STD-810G (producent informuje, że można robić nim zdjęcia pod wodą, używając HAMMER Key do wywoływania spustu migawki).

Niestety, co jest kolejnym, dużym minusem, HAMMER BLADE 4 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z 2021 roku, choć Android 13 jest dostępny już od roku i lada chwila pojawi się Android 14. Ponadto producent nie informuje, jak długo i w jaki sposób zamierza wspierać ten smartfon, zatem to na pewno nie jest propozycja dla osób, dla których aktualizacje są bardzo ważne (raczej nie ma co liczyć na 5 lat aktualizacji jak u Samsunga).

Polska cena smartfona HAMMER BLADE 4

HAMMER BLADE 4 jest już dostępny w Polsce w cenie 1199 złotych. To niewielka kwota i z pewnością znajdą się zainteresowani tym modelem, choć powinni mieć oni świadomość jego słabszych stron. Jeśli jednak najważniejsza jest dla nich wytrzymała i odporna konstrukcja, raczej nie będą mieli powodów do narzekań. A wbudowany termometr też może się czasami przydać.