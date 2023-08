Call of Duty: Modern Warfare 3 – znamy datę premiery

Fani gier FPS od wielu tygodni wyczekują daty premiery Call of Duty: Modern Warfare 3. Activision wreszcie podzieliło się z nami tą informacją. Gra zadebiutuje jeszcze w tym roku! Co o niej wiemy na ten moment?

Call of Duty: Modern Warfare 3 jeszcze w tym roku!

Po wielkim sukcesie Call of Duty: Modern Warfare i Warzone’a następnie otrzymaliśmy sequel. CoD: MW2 miał świetną kampanię, ale za to rozgrywka w trybach multiplayer już nie była tak dobra, za co twórcy są krytykowani do teraz. Nadszedł wreszcie czas na trzecią część serii, czyli Call of Duty: Modern Warfare 3. Plotki o tym, że gra wyjdzie w tym roku krążyły po sieci już od kilku miesięcy, a teraz zostały potwierdzone!

Gra wyjdzie 10 listopada 2023 roku i początkowo trafi jedynie na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. W gruncie rzeczy poza krótkim, bo zaledwie 41-sekundowym trailerem, nie otrzymaliśmy zbyt wielu informacji. Nie znamy wymagań sprzętowych, ceny czy też dokładnych szczegółów dotyczących samej rozgrywki. Jednak skoro Activision rozpoczyna kampanię marketingową, to znaczy, że wkrótce się to zmieni!

Jakie będzie Call of Duty: Modern Warfare 3?

Call of Duty: Modern Warfare 3 to nie będzie żadna rewolucja w tej serii gier FPS. Pierwotnie tytuł miał być po prostu sporym rozszerzeniem do MW2, ale w trakcie prac nad nim, ewoluował do osobnego tytułu. Fani trafią tutaj na znane już im elementy uzbrojenia, postacie, czy też historię opowiadaną w kampanii.

Tak prezentowało się Call of Duty: Modern Warfare 2. Na screeny z trójki przyjdzie nam jeszcze poczekać… (źródło: Tabletowo)

Spodziewać jednak można się odświeżonych elementów uzbrojenia, pojazdów bojowych, a także nowinek w trybie dla wielu graczy. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że ma to być najbardziej realistyczna oraz spektakularna odsłona z całej serii Call of Duty. Czy tak będzie faktycznie? O tym przekonamy się już w listopadzie!

Pozostaje nam jedynie wyczekiwać kolejnych informacji i mieć nadzieję, że kampania fabularna w Call of Duty: Modern Warfare 3 będzie co najmniej tak dobra, jak ta w dwójce.