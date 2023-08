Nowy OPPO A78 dostępny w Polsce. Świetny stosunek jakości do ceny

W świecie smartfonów, gdzie każdy producent stara się przyciągnąć uwagę konsumenta, OPPO A78 wyróżnia się jako jedna z bardziej interesujących propozycji w segmencie budżetowym. Ten model nie tylko przyciąga uwagę swoim wyglądem, ale również specyfikacją. W parze z tym wszystkim idzie także niska cena, co z pewnością zadowoli wielu potencjalnych klientów.

Połączenie ciekawego designu i niezłych podzespołów

Już na samym początku warto podkreślić, że OPPO A78, który trafił na nasz rynek, bardzo mocno różni się od modelu, który zadebiutował w Indiach. Nowy OPPO został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ o przekątnej 6,4 cala, który oferuje jasność na poziomie 600 nitów. Dodatkowo ekran może pochwalić się częstotliwością odświeżania 90 Hz. Trzeba przyznać, że to konfiguracja wyświetlacza, która rzadko trafia się w budżetowych konstrukcjach.

OPPO A78 (źródło: OPPO)

W sercu urządzenia pracuje procesor Qualcomm Snapdragon 680, wspierany przez 8 GB pamięci RAM, którą możemy rozszerzyć wirtualnie o kolejne 8 GB. Dodatkowo do dyspozycji użytkowników producent oddał wewnętrzną pamięć o pojemności 128 GB, którą również można rozbudować. Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 1 TB.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, A78 wyposażono w podwójny system kamer na tylnej obudowie: główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz 2 Mpix czujnik głębi. Z kolei z przodu urządzenia producent umieścił 8 Mpix kamerkę do selfie. Aparat oferuje wiele funkcji przydatnych przy wykonywaniu fotografii, takich jak: Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, Dual-View Video czy Ekstra HD 108 MP, która ma za zadanie zwiększać szczegółowość zdjęć.

OPPO A78 (źródło: OPPO)

Za dostarczanie energii do podzespołów smartfona odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe SUPERVOOC o mocy 67 W. OPPO deklaruje, że dzięki temu naładowanie urządzenia od 0 do 100% zajmie około 45 minut.

OPPO A78 (źródło: OPPO)

OPPO A78 po wyjęciu z pudełka będzie działać w oparciu o system Color OS 13.1. Ponadto warto dodać, że producent umieścił w tym budżetowcu także głośnik stereo, a cała konstrukcja może pochwalić się wodoszczelnością na poziomie IP54.

Jeśli chodzi o design, to smartfon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym, który został wykonany w technologii OPPO Glow, oraz turkusowym, charakteryzującym się powłoką o strukturze diamentu. Te wyjątkowe wykończenia sprawiają, że smartfon prezentuje się niezwykle elegancko i nowocześnie.

OPPO A78 kupisz już w Polsce

Nowy smartfon OPPO jest już dostępny w Polsce. Cena tego modelu została ustalona na 999 złotych. Trzeba przyznać, że to naprawdę bardzo dobry stosunek jakości do ceny, patrząc nie tylko na design, ale także podzespoły, które zostały zastosowane przez producenta w tym smartfonie.

Warto także dodać, że jeśli zdecydujecie się na zakup OPPO A78 do 20 sierpnia, to w zestawie otrzymacie słuchawki Enco Buds 2 oraz 2-miesięczny dostęp do usługi YouTube Premium. Dzięki tej ofercie można zaoszczędzić więc około 227 złotych (179 złotych to cena słuchawek, a dostęp do płatnego YouTube to miesięczny koszt 23,99 złotych).