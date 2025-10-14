Przyda się w podróży. Łączy w sobie dwie funkcje

Lubisz przygody poza miastem, ale nie chcesz tak zupełnie odcinać się od świata? Firma Baseus stworzyła urządzenie, które wydaje się fajnym, podróżniczym niezbędnikiem. Nazywa się EnerGeek GX11 i łączy w sobie dwie przydatne funkcje: jest zarazem powerbankiem i hotspotem 4G / LTE.

Co Baseus EnerGeek GX11 oferuje jako powerbank?

Baseus EnerGeek GX11 to przede wszystkim powerbank o pojemności 20000 mAh, a więc spokojnie wystarczającej na jakieś trzy ładowania smartfona od zera do pełna. Uzupełnianie energii jest w dodatku szybkie, bo urządzenie obsługuje protokoły PD i QC.

Gdy użytkownik korzysta tylko z jednego portu USB-C, może liczyć na moc sięgającą 67 W. To powinno wystarczyć nie tylko do szybkiego ładowania smartfona czy tabletu, ale też do zasilania laptopa. Alternatywnie można wykorzystać dwa porty (wówczas moc rozkłada się na 45 W i 22,5 W) albo i trzy (18 W + 18 W + 12 W).

Jest też hotspotem – działa w oparciu o sieć 4G / LTE

Równocześnie jednak EnerGeek GX11 pełni funkcję hotspotu, dzięki modemowi 4G / LTE. Wykorzystuje technologię CloudSIM, aby łączyć się z lokalnymi sieciami bez konieczności stosowania fizycznej karty SIM. Oferuje prędkości sięgające 150 Mb/s w przypadku pobierania oraz 50 Mb/s, jeśli chodzi o wysyłanie.

Baseus EnerGeek GX11 (fot. Baseus)

Z hotspotem można połączyć równocześnie 10 urządzeń, a maksymalny czas pracy przy pełnym akumulatorze wynosi 114 godzin. Nieźle.

Warto też zwrócić uwagę na pleciony przewód USB-C, który można owinąć wokół obudowy i wykorzystać w formie smyczy. Dzięki temu nie trzeba nosić ze sobą dodatkowych kabelków. Doskonale wpisuje się to w całą koncepcję.

Ile kosztuje Baseus EnerGeek GX11?

Sugerowana cena detaliczna urządzenia Baseus EnerGeek GX11 wynosi 130 dolarów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~480 złotych. Amerykański Amazon pozwala jednak kupić je za 100 dolarów (~370 złotych).

Firma Baseus zapowiedziała także, że planuje wprowadzenie urządzenia na rynek europejski. Nie pokusiła się jednak o podanie dokładniejszego terminu niż wkrótce.