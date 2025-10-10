Nowa Motorola kontra iPhone Air. Nie wahałbym się

Nieco przedwcześnie poznaliśmy komplet informacji na temat specyfikacji smartfona Motorola Edge 70. Będzie to supersmukły model w stylu iPhone’a Air czy Samsunga Galaxy S25 Edge, ale reprezentujący średnią półkę. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo niewielkiej grubości, zaoferuje na tyle pojemny akumulator, by powerbank nie był na co dzień konieczny. Choćby dlatego nie wahałbym się przy wyborze.

Motorola Edge 70 to średniopółkowy cienias

Dopiero co otrzymaliśmy od producenta oficjalne potwierdzenie, że smartfon Motorola Edge 70 zostanie zaprezentowany 5 listopada 2025 roku, a sieć już obiegła informacja, że niespodziankę zdążył zepsuć jeden ze sprzedawców. Co ciekawe, jest to polski x-kom, który przedwcześnie opublikował stronę produktu.

Dzięki temu już teraz poznaliśmy kompletną specyfikację urządzenia, które zostało zaprojektowane w taki sposób, by rywalizować z ultrasmukłymi modelami pokroju Samsunga Galaxy S25 Edge czy niedawno zaprezentowanego iPhone’a Air, choć plasować będzie się nieco niżej. Ma zaledwie 6 mm grubości i waży 170 gramów, a równocześnie mieści w środku naprawdę konkretne podzespoły, które pozwalają oczekiwać przyzwoitego średniaka.

Motorola Edge 70

Bazuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, z którym współpracuje 12 GB RAM. Do tego dochodzi 512 GB pamięci masowej, a kolejnym atutem – szczególnie biorąc pod uwagę grubość – będzie akumulator o pojemności 4800 mAh. Obsłuży szybkie ładowanie z mocą 68 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W.

Obraz wyświetli na 6,67-calowym panelu pOLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z przodu jest też aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Kolejne dwa aparaty – również 50 Mpix – zainstalowano z tyłu, ale szczegóły na ich temat pozostają akurat nieznane. Sklep x-kom potwierdza jedynie optyczną stabilizację obrazu (OIS).

Motorola Edge 70

Warto też zwrócić uwagę na lekko odświeżony design względem poprzedniej generacji, a także na dodatkowy przycisk AI umieszczony na lewej krawędzi smartfona. Podsumujmy sobie teraz to wszystko, a do tego proponuję porównanie ze wspomnianymi wcześniej cieniasami, jak również wprowadzonym ostatnio do sprzedaży modelem Nubia Air, kosztującym mniej niż 1000 złotych.

Specyfikacja Motorola Edge 70 vs Samsung Galaxy S25 Edge vs Apple iPhone Air vs Nubia Air – porównanie

Motorola Edge 70 Samsung Galaxy S25 Edge Apple iPhone Air Nubia Air Wyświetlacz 6,67 cala,

pOLED,

2712×1220 pikseli,

120 Hz 6,7 cala,

AMOLED,

3120×1440 pikseli,

120 Hz 6,5 cala,

OLED,

2736×1260 pikseli,

120 Hz 6,78 cala,

AMOLED,

2720×1224 pikseli,

120 Hz Procesor Snapdragon 7 Gen 4

(4 nm; 2,8 GHz) Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,47 GHz) Apple A19 Pro

(3 nm; 4,26 GHz) Unisoc T8300

(6 nm; 2,2 GHz) Pamięć 12 GB RAM,

512 GB na pliki 12 GB RAM,

256-512 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Akumulator 4800 mAh,

ładowanie do 68 W

(bezprzewodowo: 15 W) 3900 mAh,

ładowanie do 25 W 3149 mAh,

ładowanie do 20 W

(bezprzewodowo: 20 W) 5000 mAh,

ładowanie do 33 W Aparaty z tyłu 2 x 50 Mpix 200 Mpix (f/1.7),

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 48 Mpix (f/1.6) 50 + 2 Mpix Aparat z przodu 50 Mpix 12 Mpix (f/2.2) 18 Mpix (f/1.9) 20 Mpix Wymiary 160×75×6 mm 158,2×75,6×5,8 mm 156,2×74,7×5,64 mm 164,2×76,6×5,9 mm Waga 170 gramów 162 gramy 165 gramów 172 gramy Odporność ? IP68 IP68 IP68 Aktualna cena ? Od 3499 złotych Od 5299 złotych Od 899 złotych

Jak zatem widać, ostatecznie wiele będzie zależeć od ceny. Smartfon Motorola Edge 70 musi być tańszy od swoich głównych rywali, bo zaoferuje niższą wydajność i mimo wszystko trochę większe gabaryty. Z drugiej strony, jego akumulator wydaje się zdecydowanie lepszy, a i aparaty mogą robić dobrą robotę. Ciekawe, jak faktycznie będzie.