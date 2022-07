POCO C40 ze słuchawkami w dobrej cenie już do kupienia w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafił kolejny, nowy smartfon Xiaomi – po Redmi Note 11S 5G, który jest dostępny w kraju nad Wisłą od kilku dni, przyszła pora na zaprezentowanego oficjalnie ponad miesiąc temu POCO C40. W jednym ze sklepów klienci mogą skorzystać z atrakcyjnej promocji.

POCO C40 dostępny w Polsce – cena, promocja

W momencie oficjalnej premiery dowiedzieliśmy się, że model ten został wyceniony w Wietnamie na 3490000 dongów, co obecnie jest równowartością ~695 złotych. W Polsce cena jest wyższa o ponad sto złotych, ponieważ w oficjalnej polskiej dystrybucji smartfon kosztuje 799 złotych. Można go już kupić w oficjalnych sklepach internetowych z urządzeniami marki Xiaomi: Mi-Home.pl, Mi-Store.pl i Mimarkt.pl.

Tak się jednak składa, że obecnie tylko jeden z ww. sklepów oferuje atrakcyjną promocję – klienci, którzy kupią nowy model marki POCO w sklepie Mi-Home.pl, a następnie w koszyku wpiszą kod TOBRZMIDOBRZE, otrzymają słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 3 Lite w kolorze czarnym za 29 złotych, podczas gdy w renomowanych sklepach z elektroniką kosztują one od ~85 złotych.

Aktualnie w sprzedaży dostępna jest wyłącznie konfiguracja z 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (ponadto urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 1 TB). W sklepie Mi-Home.pl jest wymieniona także wersja 3/32 GB, ale obecnie nie można jej zamówić ani sprawdzić jej ceny (aczkolwiek powinna być o 100 złotych niższa).

9 Ocena

Co oferuje POCO C40? (specyfikacja)

Jak wskazuje cena, jest to model z niższej półki dla osób, które mają mniejsze wymagania i niższe oczekiwania. Producent podkreśla przede wszystkim ultraduży wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości HD+ 1650×720 pikseli, zapewniający oszałamiające wrażenia wizualne podczas oglądania filmów. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass.

Mocną stroną tego modelu ma być także akumulator o pojemności 6000 mAh, który zapewnia bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu – do 32 godzin rozmów, do 86 godzin odtwarzania muzyki, do 20 godzin odtwarzania wideo lub do 17 godzin nawigacji. Co więcej, można go naładować z wykorzystaniem technologii szybkiego ładowania o mocy 18 W (przez port USB-C), aczkolwiek w zestawie producent dodaje zasilacz o mocy tylko 10 W – mocniejszy klient musi zorganizować na własną rękę.

Ponadto model ten oferuje podwójny aparat na tyle z głównym o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2) i pomocniczym 2 Mpix (f/2.4) oraz jeden z matrycą 5 Mpix (f/2.2) na przodzie, a także czytnik linii papilarnych, radio FM, głośnik o dużej mocy, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie napędza ośmiordzeniowy procesor JLQ JR510 2,0 GHz (11 nm), a całość pracuje na systemie Android 11 z interfejsem MIUI 13, ma wymiary 169,59×46,56×9,18 mm i waży 204 gramy.

Na koniec trzeba jeszcze zauważyć, że cenowo POCO C40 równa się z Redmi 10C z podobnymi, aczkolwiek mimo wszystko nieco lepszymi parametrami (z wyjątkiem akumulatora o mniejszej pojemności).