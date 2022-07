Większość smartfonów tego nie ma. A nowy Gigaset tak

Smartfony w ogromnej większości oferują mniej więcej to samo i podobne funkcje, choć oczywiście topowe podzespoły i najnowsze innowacje w pierwszej kolejności flagowce. Możliwość, którą daje nowy model w ofercie marki Gigaset, jest jednak czymś naprawdę rzadko spotykanym, mimo że wiele osób chciałoby móc z niej korzystać.

Gigaset GS5 LITE to jeden z nielicznych smartfonów na rynku z wymiennym akumulatorem

Kiedyś był to standard, dziś natomiast jest to coś wyjątkowego. W sklepach jest niewiele urządzeń, w których użytkownik może samodzielnie wymienić akumulator w mniej niż minutę. Większość modeli na rynku ma bowiem klejoną obudowę i wymianę baterii najlepiej (i najbezpieczniej) powierzyć fachowcom z autoryzowanego serwisu producenta.

W przypadku smartfonów marki Gigaset nie jest to jednak czymś wyjątkowym. W przeszłości do sprzedaży, w tym także w Polsce, trafiły już modele, które zapewniały użytkownikowi możliwość samodzielnej wymiany akumulatora – m.in. GS3 i GS4. Co ciekawe, ten ostatni miał szklaną pokrywę panelu tylnego, a mimo to oferował taką możliwość. Co więcej, oba wspierały ładowanie bezprzewodowe!

Teraz do listy smartfonów niemieckiego producenta z wymiennym akumulatorem można dopisać również nowy model Gigaset GS5 LITE. Niestety, on już nie wspiera ładowania indukcyjnego, lecz obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 18 W (przez port USB-C; USB 2.0). Zasilacz trzeba jednak (ewentualnie) dokupić osobno (w oficjalnym sklepie Gigaset dostępna jest szybka ładowarka USB za 19,90 euro, ~95 złotych).

Co jeszcze oferuje Gigaset GS5 LITE? (specyfikacja)

Smartfon wyposażony jest również w 6,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli (410 ppi), aparat 8 Mpix na przodzie i duet 48 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle, dwa sloty na karty SIM w formacie nano i osobny na kartę microSD o pojemności do 512 GB, a także moduł NFC, czytnik linii papilarnych i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Specyfikacja urządzenia obejmuje również procesor MediaTek Helio G85 oraz 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12, ma wymiary 157,7×74,8×10,7 mm i waży 205 gramów.

Ile kosztuje Gigaset GS5 LITE i gdzie go można kupić? (cena, dostępność)

Nowy smartfon Gigaset jest już dostępny na oficjalnej stronie marki Gigaset w Niemczech za 249 euro (~1170 złotych). Producent podkreśla, że jest on produkowany w jego ojczyźnie, a ponadto udziela na niego 24-miesięcznej gwarancji i do tego zapewnia 3-miesięczny serwis naprawczy w przypadku pęknięć i uszkodzeń spowodowanych wilgocią oraz 3-miesięczną gwarancję satysfakcji (jeśli sprzęt nie spełni oczekiwań, można go oddać w ciągu 90 dni).

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego modelu w Polsce, ale nie można wykluczyć, że trafi on do sprzedaży w kraju nad Wisłą w przyszłości, skoro mieszkańcy Polski mogli już kupić telefony marki Gigaset.